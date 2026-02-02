期待與黃仁勳能夠很快再見面 蔣萬安曝輝達簽約時間

輝達執行長黃仁勳2日離台，外界關注台北市長蔣萬安何時有機會與黃仁勳會談並舉行簽約儀式。蔣萬安2日表示，他非常期待彼此能夠很快再次見面，北市府本周會就輝達總部「星艦3.0」的地上權進行估價審議，預計農曆年前就可簽約。（徐佑昇攝）

輝達執行長黃仁勳來台，今日即將離台，由於黃仁勳1日晚間表示將會再次來台簽約，外界關注台北市長蔣萬安何時有機會與黃仁勳會談、甚至親自舉行簽約儀式。蔣萬安2日出席萬華區「與里長有約」座談被問及相關議題，蔣萬安表示，就如同黃仁勳昨天所說，他非常期待彼此能夠很快再次見面，至於北市府與輝達何時會就輝達總部「星艦3.0」的地上權簽約，蔣萬安說，本周會進行估價審議，預計農曆年前就可簽約。

黃仁勳今日離台，由於本次行程緊湊並未與蔣萬安會面，但黃仁勳昨晚表示會再來台簽約，外界關注北市府後續安排狀況。

媒體提問，蔣萬安是否在農曆年前才會與黃仁勳見面？蔣萬安表示，黃仁勳這次行程非常緊湊，不過我們都一直保持聯繫，就像黃仁勳昨天說的，我們都非常期待彼此能夠很快再次見面。至於是否能在農曆年前簽約？蔣萬安說，這一周市府就會進行估價審議，接下來就會完成訂價、訂約，預計農曆年前就可以簽約。

媒體追問，是否下周就會與黃仁勳會面？是否會帶黃去吃美食？蔣萬安表示，這一切都要看黃仁勳的時間還有行程的安排，不過市府相關的時程進度都會持續地進行，也都往前推進，市府和輝達都一直保持溝通，雙方也都充分掌握。

至於簽約是由黃仁勳親簽還是跟輝達子公司簽？蔣萬安回應，一切其實都會照相關的期程進行，這個星期市府就會召開估價審議會。那審議會確定之後就可以議價，就會完成議價訂約，農曆年前大概2月10號到15號中間，市府就會來簽約。

針對黃仁勳是否會再來台灣？蔣萬安強調，黃的行程非常的緊湊，都要看他和他的團隊對於他個人的行程還有時間的安排，但是相關的進度不受影響，市府就會往前推進。

媒體詢問，黃仁勳有特別感謝蔣萬安的幫助？蔣萬安回應，謝謝黃仁勳還有他的團隊在跟市府溝通的過程都非常的順利，也都保持密切的聯繫，他也很謝謝輝達的團隊，市府會站在一切依法、合程序的範圍內，盡量地給予協助。

至於台北燈節的IP「泡泡瑪特」被前台灣基進祕書長吳欣岱批評是統戰工具，蔣萬安表示發言團隊都有清楚說明，未多做回應。

