期待藍白新年新氣象！綠：別把杯葛當政績

▲陳培瑜呼籲，在野黨別再把杯葛當成政績。（圖／記者陳佩君攝，2025.07.09）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（1）日發表元旦談話時表示，藍白自去年變本加厲，通過許多違憲、違法的法案，修法應以國家利益為先且以憲政秩序為基礎，期盼朝野今年起能夠合作。對此。民進黨團書記長陳培瑜呼籲，在野黨別再把杯葛當成政績，在野黨要監督，執政團隊接受、也尊重，可是藍白不能只會「擋」，期待藍白立院黨團的「新年新氣象」。

「2026新年快樂！」陳培瑜表示，新的一年，希望2025的立法院藍白黨團的「一直卡、一直拖、一直吵」的狀態，不要再一路延到2026。

陳培瑜說，總統元旦談話重點很清楚，台灣要更安全、更繁榮，也要更照顧人民、讓社會更團結，而能不能做到，老實說，很大一塊就看立法院在預算和立法上的支持。

陳培瑜追問，國防跟全社會防衛韌性要不要推？國安法制要不要補起來？社會安全網、長照、育兒支持、青年居住壓力要不要做？這些都不是抽象的大方向，這是每個家庭每天在煩惱的現實。

陳培瑜也要呼籲在野黨，別再把杯葛當成政績，在野黨要監督，執政團隊接受、也尊重；可是藍白不能只會「擋」，擋預算、擋法案、擋到最後，受傷的是人民的生活，是孩子的未來，是台灣的整體安全感。

「要反對可以，但請提出替代方案，要質疑可以，但請用事實跟專業！」陳培瑜說，不要一邊喊「顧民生」，一邊把民生政策卡住；一邊喊「要和平」，一邊讓台灣的安全防線變的更脆弱。

陳培瑜強調，新的一年，可以監督，但不要讓人民買單，把該過的過一過、把該做的做一做，這才是人民要看到的「新局」，期待藍白立院黨團的「新年新氣象」。

