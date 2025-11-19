期待輝達財報！美股3大指數開高走高

▲受投資人看好輝達財報，美股19日開高走高。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 輝達（Nvidia）今（19日）盤後將公布最新一季財報，受投資人看好輝達前景，美股今開盤結束連續四天的下跌趨勢，標普500指數上漲0.1%、那斯達克指數上漲0.1%、道瓊工業指數微跌38點或0.1%。

截至美東時間上午10時03分，道瓊工業指數上漲95.54點或0.21%、標普500指數上漲53.27點或0.81%、那斯達克指數285.26點或1.27%、費城半導體指數上漲149.65點或2.28%。

個股部分，輝達上漲3.23%、台積電ADR上漲1.80%、Alphabet上漲5.86%、特斯拉上漲1.96%、蘋果上漲1.17%、Meta下跌0.74%、亞馬遜下跌0.70%、微軟上漲0.12%。

美國財經媒體CNBC報導，輝達將於盤後公布Q3財報，分析師普遍預期，這家在大盤指數中市值最大的公司將大幅超越華爾街預期，並預測其人工智慧晶片和其他基礎設施的需求將推動銷售額強勁成長。

但輝達同樣面臨高難度挑戰，近幾日投資人紛紛拋售科技股獲利，反映出越來越擔心人工智慧熱潮已經以不可持續的速度，推高了輝達和其他科技巨頭的估值。

Wolfe Research 的 Chris Senyek 表示，至少目前來看對AI泡沫破裂的擔憂被過於誇大。如果美國整體經濟數據出現疲軟，我們認為科技/通訊服務公司能夠很好地應對暫時的衝擊。因此，我們仍然會在股價疲軟時買入人工智能相關股票，但我們會等待輝達進一步上漲或技術面走弱時，再積極買入。

此外，由於進口大幅下降，美國8月貿易逆差下降了近24%。美國商務部週三發布的一份報告顯示，商品和服務之間的逆差為596億美元，較7月份的782億美元下降了23.8%，低於道瓊預測的610億美元。導致進口下降5.1%的主要原因是進口額減少，而出口額僅增加0.1%，遠小於進口額。與瑞士和加拿大的貿易逆差合計減少了100億美元。

