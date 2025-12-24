期待進駐加油站 高雄好市多遷址傳將打造全台最大賣場

cnews204251224a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

美式賣場好市多（Costco）高雄店傳出即將遷址，引發會員熱烈討論。有消費者在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文指出，高雄店未來新址距離現址不遠，對部分家庭而言甚至更近，生活便利性有望再升級。甚至有網友轉述，高雄店新址規劃為4層樓建築物，空間規模將升級為「全台最大好市多」，不少會員猜測是否會比照台北、台中賣場模式，規劃設置好市多加油站。

部分會員也期待遷址後的高雄好市多，能進駐加油站。因為以往到其他縣市逛好市多的經驗，賣場結合加油站的動線設計，確實相當便利。高雄新店如果能同步導入，將大幅提升購物體驗。

廣告 廣告

遷址話題不斷，也讓貼文下方留言區，瞬間湧入大量回應。不少人認為，大型賣場願意進行遷址並非易事，不僅工程浩大，若需暫停營業，也代表營運成本與損失。因此好市多選擇搬到距離不遠、但硬體條件更佳的新地點，顯示對高雄市場長期經營的企圖心。

cnews204251224a05

也有會員表示，新址離自家更近，「對生活來說是大加分」，更有人直言「全台最大」的頭銜令人期待，希望未來商品種類更多、家電展示區更完整，甚至期待用餐區座位能同步增加，改善過往尖峰時段一位難求的狀況。

至於遷址期間是否影響營業，也成為會員關心焦點。有網友擔心，若搬遷過程需暫時歇業，短期內可能影響日常採買；不過也有不少人抱持正面態度，認為為了硬體全面升級與更好的購物環境，「短暫不能逛也可以接受」。

高雄店遷址消息，讓不少在地會員既期待又好奇。有人直言，大型賣場選擇「搬家」本就罕見，若真能透過遷址完成硬體升級、空間擴充與服務整合，不只高雄店，未來是否也將帶動其他縣市賣場升級，也將成為會員之間熱議的話題。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

通訊軟體接單親送到府 38歲男涉販毒3個月被逮

深夜潛入光電廠偷電纜 屏東警逮3人至少涉3起竊案

【文章轉載請註明出處】