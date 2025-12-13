期待高雄出下一位女性市長 女性創業家齊挺邱議瑩

邱議瑩(前排右三)日舉辦「姐妹座談會」，與高雄在地不同世代、不同職業的專業女性交流城市願景 圖：邱議瑩競選總部/ 提供

[Newtalk新聞] 立法委員邱議瑩13日舉辦「姐妹座談會」，與高雄在地不同世代、不同職業的專業女性交流城市願景，互動熱絡、場面溫馨，華人第一女性媒體品牌「姐妹淘」負責人林玉玲Irene也到場力挺支持。邱議瑩在女力座談會上，和來自各行各業的傑出女性暢聊高雄的未來願景。她除了傾聽姐妹們的生命經驗，也強調希望未來要打造更友善的城市，讓女性能更自由地發揮自我，盼高雄走向更平等進步的城市。

邱議瑩表示，城市轉型的過程中，「女力是帶動城市進步的關鍵力量」，並分享自己提出的「百億挺青年計畫」，希望提供青年無息的生活貸款與創業貸款，零利率、免保人、免抵押，讓青年朋友勇敢築夢。

廣告 廣告

她也說，自己若擔任市長，會積極招商引資，也會結合規劃百家企業補助、提供百萬低利貸款，鼓勵數位轉型，預計未來5年內創造10萬個優質工作機會。她說「女力是一群人團結同行，把城市一步一步往前推的行動力。」希望持續跟姐妹同行，讓高雄會更好 。

與會的貴賓包括林玉玲Irene、高雄市議員李雅慧、鄭孟洳、國際獅子會複合E區總監吳佳臻、婦宣大隊代表黃雍琇、親子部落客楊壹婷、鳳山市議員參選人鄧巧佩等人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》01:58臺灣東部海域發生規模4.5有感地震 最大震度花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳3級

王定宇服務處主任卓佩于參選東區議員 七百鄉親挺身支持

邱議瑩(右二)和來自各行各業的傑出女性暢聊高雄的未來願景。 圖：邱議瑩競選總部/ 提供

邱議瑩(左二)和來自各行各業的傑出女性暢聊高雄的未來願景。 圖：邱議瑩競選總部/ 提供