期待「新年新氣象」！ 陳培瑜籲藍白黨團：別把杯葛當政績

即時中心／綜合報導

總統賴清德今（1）日上午發表新年談話，面對新的一年，賴清德立下四個總目標，同時也向藍白喊話，「希望今年度的中央政府總預算儘速審議，讓這些福國利民的政策順利推動。」對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜也呼籲在野黨，別再把杯葛當成政績，「要反對可以，但請提出替代方案；要質疑可以，但請用事實跟專業。」她也希望藍白黨團把該過的過一過、把該做的做一做，這才是人民要看到的「新局」。

陳培瑜今在臉書發文表示，希望2025年的立法院藍白黨團的「一直卡、一直拖、一直吵」的狀態，不要再一路延到2026年。「總統元旦談話重點很清楚——台灣要更安全、更繁榮，也要更照顧人民、讓社會更團結。」但她直言，能不能做到，「老實說，很大一塊就看立法院在預算和立法上的支持。」

「國防跟全社會防衛韌性要不要推？國安法制要不要補起來？社會安全網、長照、育兒支持、青年居住壓力要不要做？」陳培瑜強調，這些都不是抽象的大方向，這是每個家庭每天在煩惱的現實。

陳培瑜也呼籲在野黨，別再把杯葛當成政績。她強調，在野黨要監督，執政團隊接受、也尊重；可是藍白不能只會「擋」，擋預算、擋法案、擋到最後，受傷的是人民的生活，是孩子的未來，是台灣的整體安全感。

「要反對可以，但請提出替代方案；要質疑可以，但請用事實跟專業。」陳培瑜直言，在野不要一邊喊「顧民生」，卻一邊把民生政策卡住；一邊喊「要和平」，還一邊讓台灣的安全防線變的更脆弱。

陳培瑜也希望藍白在新的一年，可以監督，但不要讓人民買單。「把該過的過一過、把該做的做一做，這才是人民要看到的『新局』。期待藍白立院黨團的『新年新氣象』！」

