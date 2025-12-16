期待！「水彈女王」權恩妃跨年高雄獨家演出 一張圖看懂晚會散場動線

【緯來新聞網】「2026雄嗨趴」跨年晚會正式啟動倒數，將於12月31日19時在時代大道登場，集結17組演出團體、卡司陣容堅強，並獨家邀請海外卡司、韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）獻唱，跨年倒數時刻也將施放6,900發、長達240秒的璀璨花火迎接新年，陪伴市民朋友迎向2026年。配合跨年活動人潮疏運，捷運及輕軌將延長營運，捷運營運至元旦凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵亦將加開列車協助疏運，市府呼籲民眾多加利用大眾運輸前往與返程。

「2026雄嗨趴」跨年晚會完整卡司。（圖／高雄市政府提供）

即將邁入2026年，今（16日）市政會議由市長陳其邁主持，會中安排「2026跨年晚會暨交通疏導」專案報告。陳其邁指示由副市長李懷仁督導，責請交通局、警察局等相關單位，針對跨年活動當天的人流動線、交通疏導與場域安全加強引導與管制，確保活動進行順利，讓市民朋友安心跨年、平安返家。

「2026雄嗨趴」跨年晚會散場疏運圖。（圖／高雄市政府提供）

跨年夜當晚，夢時代周邊道路將實施三階段交通管制，捷運與輕軌配合加密班次疏運人潮；其中輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站自17時起配合人流管制，將不提供上下車服務。配合散場時段，捷運營運至元旦凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵亦將加開列車，營運至凌晨2時30分，市府建議搭乘捷運參加跨年為最佳選擇。



2026高雄跨年晚會卡司陣容包括告五人、八三夭、滅火器、熊仔、鼓鼓 呂思緯、芒果醬、鳳小岳＆壓克力柿子、AcQUA源少年、陳忻玥、邱淑蟬、Ponay、洪暐哲、安吉、Wing Stars等，並由陳漢典、阿本、木木擔綱主持，其中陳漢典與Lulu黃路梓茵婚後首度在跨年舞臺同臺亮相，也讓不少粉絲引頸期待。

除國內多組演出團體輪番登場，高雄跨年晚會也重磅邀請海外卡司，以健康形象走紅全球的韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）獨家獻唱，預料將為跨年夜帶來更具能量的舞臺演出，與市民朋友一同迎接嶄新的2026年。



「2026雄嗨趴」以熱情、青春、浪漫為主軸，高雄已準備好以豐富節目內容陪伴大家迎接新年。市府提醒民眾提前規劃交通與住宿，12月31日相約夢時代現場倒數，在璀璨花火下迎接幸福的新一年。

