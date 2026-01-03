期暉實業屏東六塊厝擴廠動土 拓展智慧冷藏設備

（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）屏東縣六塊厝產業園區第3家廠商動土，期暉實業有限公司投入新台幣4.5億元拓展智慧冷藏設備，預計2028年6月完工啟用，後續總投資金額將達8.4億元。

期暉實業有限公司投入4.5億元在六塊厝產業園區擴廠，今天上午舉行廠房新建工程動土祈福典禮，由屏東縣長周春米、期暉實業董事長趙茂根共同主持。

周春米致詞表示，冷鏈與物流產業是現代民生、農漁業及高科技產業不可或缺關鍵基礎。期暉實業在冷凍、冷藏與智慧化設備上的專業，正好呼應屏東推動智慧物流與低碳永續發展方向，期待未來能與在地產業形成更緊密合作鏈結，提升產業競爭力。

廣告 廣告

趙茂根表示，期暉一路秉持專業，近年更積極於推動產品智慧化，將冷鏈設備結合資訊科技，實現遠端監控與精準控溫，期能讓台灣冷鏈技術更進步，未來與地方有更多合作，一起讓屏東產業更強大。

屏東縣政府城鄉發展處表示，期暉實業長期深耕冷凍、冷藏庫體製造，並拓展至商用冷藏展示櫃與控溫理貨中心等相關工程，且前進海外市場，展現企業持續創新、與時俱進實力，是國內外專業冷藏設備與物流倉儲解決方案重要供應商。

期暉實業說明，公司於2000年核准設立，主要服務超市、超商及工業倉儲，提供恆溫、冷藏、冷凍空間設計與施工規劃。原在屏東科技產業園區已有廠房，近5至10年間，特別是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，需求不斷增加，感謝縣府協助，讓期暉在更好的土地與空間生產。

期暉實業提及，廠房為地下1層、地上4層廠辦大樓，總樓地板面積1萬2476.24平方公尺。廠房投入4.5億元，預計2028年6月可完工啟用，後續總投資金額將達到8.4億元。（編輯：黃世雅）1150103