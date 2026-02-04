期望落空法說會後遭賣到跌停 世界先進強調產能供不應求

世界先進今日遭賣至跌停價。（世界先進提供）

晶圓代工廠世界先進（5347）3日舉辦法說會時表示，預期2026年第一季晶圓出貨量將季增約1%到3%；產品平均銷售單價將季減3%到5%之間，而毛利率將介於28%到30%之間，不過今日資金並不買單，早盤直接重殺至跌停，法人指出，儘管成熟製程供需好轉，然股價已反映大部分成長潛能。

晶圓代工廠3日舉辦法說會，公司表示，成熟製程在2026年受到AI應用與投資浪潮帶動需求全面大增。在此趨勢下，車用半導體庫存調整已趨於健康，且AI需求對成熟製程產生產能排擠作用，使需求維持強勁。

世界先進董事長方略表示，世界先進因提前佈局AI伺服器與數據中心所需的伺服器電源供應器，目前處於供不應求的狀況。

關於定價策略（Pricing），董事長強調公司正進行大幅投資，成本勢必提升，將秉持與客戶互惠雙贏的原則，維持價格穩健，並與客戶共同商議具有價值的銷售管理方案。

不過世界先進今天遭到資金大量賣出，早盤跌至跌停價，還有近萬張等賣，法人認為，儘管成熟製程供需好轉，然股價已反映大部分成長潛能。

近期傳出中國PMIC製程預計漲價約10-15%，反映出AI電源升級趨勢明確以及中國晶圓代工與功率IC設計業者在地化效應。非中國成熟製程則將在需求在終端出貨量未見明顯成長的情況下仍能維持穩定。同時，非中國成熟製程供給預計在未來1-3年將減少2-3%，主因台積電與三星將逐步退出成熟製程業務，預估非中PMIC製程價格將依照終端應用別調漲約3-5%。



