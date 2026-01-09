期末最後1天！高科大「鋰電池」爆炸 學生急逃

記者徐士庭、陳俞安／高雄報導

高雄科技大學旗津校區學期末最後一天卻發生火警，校園警鈴大響，濃煙瀰漫，連在考試的學生都趕緊跑出教室外，不少人也聽到爆炸聲響，原來起火的是輪機系「空汙監測設備」內部的鋰電池，所幸火勢很快被撲滅，沒有人員受傷！

高雄科技大學旗津校區煙霧瀰漫。

校園內警鈴大響，濃煙密布。

目擊學生：「走啦，爆炸。」

學生們快步移動，趕緊衝出教室，因為傳出爆炸聲響。

走廊上的鋰電池持續噴火。

走廊上還有火、煙，地上滿是黑色碎片，老師們趕緊通報消防人員，並疏散學生。

廣告 廣告

目擊學生：「就是有一直傳出爆炸聲，就是它火警發生之後一段時間，然後上去的時候就聽到砰的聲音。」

目擊學生：「小型的鋰電池失火吧，在考試，老師一直叫我改完考卷再走。」

目擊學生：「響了很久，但是我們以為是演習，以為是假的。」

9日學期末最後一天，高雄科技大學旗津校區發生火警，大批學生嚇到衝出教室，但究竟是什麼東西起火，校方調查，是輪機系「空氣污染監測設備用鋰電池」在研究室內發生自燃，老師改考卷改到一半，發現電池有問題，趕緊通報，當下爆炸聲不斷，火焰竄出，相當嚇人。

校方調查，是輪機系的鋰電池發生自燃。

高科大副主任祕書侯智耀：「老師當下有緊急處理，並通報消防單位，此事意外並無師生人員受傷。」

所幸火勢受到控制，並沒有人員傷亡，只是學期末最後一天，學校突然爆炸失火，學生們都嚇了一跳。

更多三立新聞網報導

被起訴氣炸！館長喊要賴清德出庭作證：司法迫害、這是冤案

國軍續尋飛官辛柏毅！三仙台即時影像直擊海面照明彈

男保溫杯用20年鉛中毒！1年後死了 「裝這些」恐溶出金屬

台南「最大尾」落網！永康巨型綠鬣蜥逍遙一年 神射手持彈弓槍制伏

