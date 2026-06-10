期末考太難800人加15分惹議 警專澄清：無加分情事

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

警專近日爭議事件不斷，才傳出學生在宿舍抽電子菸，今又爆發因期末考考題太難，校方對800多名學生統一加15分，因學生反彈才又取消，對此警專緊急發布新聞稿澄清。

警察專科學校。（圖／資料畫面）

媒體報導，有家長反映警專這次期末考的「刑事偵查」考題太難，學生們分數普遍偏低，由於「刑事偵查」科目攸關畢業分發與警察特考資格，畢業生的學期成績是由期中、期末考及平時成績加總，因此一度傳出校方決定讓20多班、800多名學生的平時成績「無差別加15分」。

廣告 廣告

這個決定遭許多學生反彈，認為其他認真學習的學生成績遭稀釋，影響排名與破壞公平性，最後校方因學生抗議後立刻取消加分，改成交報告及補考等方式補分，此決定也被學生及家長質疑標準不一，不同老師有不同補救措施，毫無公平性可言。

對此警專針對此事今（10）日上午緊急發布新聞稿澄清，表示有關警專「犯罪偵查專題研究」課程期末考試評分評量公正，無另予加分情事，重點科目採取全校「統一命題」，以建立客觀衡量標準，為維護跨學科與跨班級計分衡平，期末考試成績均以原始測驗結果計分，另學生日常課堂參與及作業成效，則尊重教師專業自主權，已納入「平時成績」落實實質考核。

警專指出，針對部分學生不及格影響畢業資格案，已依「繳交及更正成績要點」完成「成績複查」；並針對異議召開「學科教師評議專案會議」審議完畢，審議結果由學生確認，且未於法定時效內提出申訴，程序均合乎規範；另警專已規劃「課業補救教學」及「暑期重補修」管道，將全力協助未畢業同學遵循合法程序完成學業。

更多中天新聞網報導

台大公館校區期末考遇斷電 學生汗流浹背開手機照明作答

不想等到天荒地老？醫曝「2時段」看診人數最少 爆滿時間點是它！

台中私校物理考試疑洩題 宣布寒假後重考