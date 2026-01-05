期末考完出遊遇死劫！東華大二男「跑山上武嶺」墜谷慘死 校長悲痛發聲

記者林意筑／花蓮報導

陳姓男大疑過彎失控，自撞路邊護欄後墜落10公尺深的山谷。（圖／翻攝畫面）

花蓮中橫驚傳恐怖死亡車禍！今（5）日上午10時許，就讀東華大學的19歲陳姓男大生與同學相約跑山至武嶺，未料行經台8線179公里處時，疑似因過彎失控自撞護欄，當場噴飛墜落至10公尺深山谷，男大生被救起時已無呼吸心跳，經送醫搶救仍因傷重不治。對此東華大學校長徐輝證實，死者是陳同學是光電系大二生，得知陳同學車禍喪生感到深感悲痛遺憾。

據了解，陳姓男大生與5名同學相約跑山出遊，一行人早上8時許從學校出發，準備沿著中橫公路台8線由東往西前進至武嶺，行經179公里處時，陳生疑似過彎時失控自撞護欄，隨後從邊坡摔落至10公尺深的山谷，而機車因撞擊力道猛烈，車殼幾乎被撞毀，橫躺在道路中央。

廣告 廣告

警消獲報到場救援，男大生被吊掛救起送醫。（圖／翻攝畫面）

警消人員獲報趕抵，立即出動吊掛機具垂降至山谷處將陳生吊掛救起，不過陳生被救起時已無生命跡象，緊急將其送至慈濟醫院搶救仍不治。警方說明，由於陳生與其他同學騎車過程中彼此均保持安全距離，騎乘在陳生後方的同學經過事故處時，發現陳生的機車已橫躺在路中，未目擊事發過程。

事故發生後，東華大學校長徐輝出面證實，該起車禍的死者陳同學是光電系大二生，因上週學校已考完期末考，這週調整為彈性上課，因此同學間才相約出遊。得知陳同學因車禍喪生感到深感悲痛遺憾，目前已通知學生家長，預計下午到花蓮，校方同時安排提供必要協助。

更多三立新聞網報導

澎防部30歲上士「夜潛失蹤8日」找到了！遺體臉爛⋯家屬崩潰認屍

北捷遭縱火！15歲少年「為了好玩」燒衛生紙扔垃圾桶 一查竟是累犯

2女童淪後宮！單親媽男友「猜拳決定誰陪睡」又猥褻188次 超噁犯行曝光

79歲嬤汽車駕照「路考4次都沒過」氣炸！想行賄考驗員⋯慘被送辦

