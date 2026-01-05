期末考完騎車上武嶺！光電系大二生中橫墜谷亡 家屬悲慟赴花蓮認屍

社會中心／花蓮報導

警消獲報到場救援，男大生被吊掛救起送醫。（圖／翻攝畫面）

中橫台8線今天（5日）發生一起車禍墜谷事故，東華大學陳姓男大生（19歲）與同學相約出遊，沿中橫要到武嶺遊玩，途中疑過彎失控，自撞路邊護欄後墜落10公尺深的山谷喪命。據了解，死者為東華大學光電系大二學生，家長今天下午已抵達花蓮處理後事。

警方調查，陳姓男大生(19歲)和同學相約共6人出遊，一行人上午8時許從東華大學出發，欲沿著中橫太魯閣要到武嶺遊玩，上午10時許，陳男行經臺8線179公里處時，疑似因過彎失控，不慎自撞護欄後摔出邊坡，墜落約10公尺山谷，經送醫搶救不治。同行同學未目擊車禍經過，事故原因仍待調查。

據了解，發生意外的同學為東華大學光電系大二生，期末考已於上週結束，本週各系所開始彈性上課，學生家長今天下午會抵達花蓮處理後事。

