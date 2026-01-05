期末考後挑戰武嶺成永別...東華男大生中橫過彎失控墜10米邊坡 「命喪護欄旁」校方哀痛發聲

中橫公路台8線今早發生嚴重機車事故，東華大學一名男大生疑似過彎失控，自撞護欄後墜落邊坡，送醫不治。（翻攝畫面）

中橫公路再傳死亡車禍！台8線今（5日）上午發生一起嚴重機車事故，東華大學一行學生期末考後相約騎車前往武嶺，不料其中一名陳姓男大生行經彎道路段時疑似失控，自撞護欄後墜落邊坡，經救援人員垂降救出時已無生命跡象，送醫搶救仍回天乏術。

經警方初步調查，事故發生於台8線179公里處。當時陳姓男大生騎乘普通重型機車，由東往西行駛，疑似在彎道路段操作不慎，車輛失控撞上路旁護欄，隨即連人帶車摔落約10公尺深的邊坡。

事故後，機車橫倒在路中央，零件散落一地，現場畫面怵目驚心。

墜落10米深邊坡 救援人員垂降搶救仍宣告不治

消防與救援人員獲報後趕抵現場，出動吊掛器材車，利用吊籃與垂降方式深入邊坡，將傷者拉回路面。不過，救出時陳姓男大生已無呼吸心跳，緊急送往慈濟醫院搶救，仍於中午12時21分宣告不治。

期末考後相約出遊 同行同學未目擊事故瞬間

警方指出，陳姓男大生與5名同學共6人相約出遊，今清晨8點時許自東華大學出發前往武嶺。車隊行進時彼此保持距離，因此後方同學僅看到事故後倒臥路中的機車，並未目擊實際撞擊過程。

詳細肇事原因，包括車速、路況與是否涉及人為因素，仍有待警方進一步調查釐清。

東華大學回應：校方震驚不捨 已聯繫家屬協助善後

東華大學校長徐輝表示，校方已於上週完成期末考，本週進入彈性上課階段。罹難的陳姓學生為光電系大二生，校方獲知消息後深感震驚與遺憾，已第一時間通知家屬，學生家長於今日下午抵達花蓮。

校方也表示，將提供必要行政與心理支持，協助家屬處理後續事宜。

