期末考後衝武嶺死劫！ 東華男大生過彎失控墜谷亡

中橫台8線今（5）日發生死亡車禍，有6名東華大學學生期末考完一起騎車要上武嶺，結果才出發一個小時左右，其中一名19歲的大二男同學，行經179公里處時疑似轉彎失控，自撞護欄，人當場墜落10公尺深的山谷，送醫搶救後宣告不治，校方和同學聽聞都相當悲痛。

機車車頭車身全撞爛，倒在路中央，零件、手機、衣服散落一地。中橫公路今日早上10點多發生死亡車禍，6名東華大學學生相約從學校沿著太魯閣騎車上武嶺，但行經台8線179K處，19歲的陳姓男同學卻疑似過彎失控，自撞路邊護欄後，當場掉下邊坡，墜進10米深山谷。

警消獲報到場後，出動吊掛車將陳同學吊掛到路面上，但當時他就已經失去了呼吸心跳，送醫搶救後，陳同學在中午12點21分仍宣告不治。

而這回意外發生地點，就位在快到燕子口步道前的一段彎道，等於陳同學才騎了一小時左右就發生意外。不少人入彎前會先直線加速，這回陳同學是否同樣也因為速度過快，導致過彎失控，還有待釐清。

陳同學是台北人，就讀東華大學光電系二年級。校長徐輝表示，學校上週已考完期末考，本週開始彈性上課，得知陳同學車禍喪命，感到震驚遺憾，已通知家長，將提供必要協助。6名大學生熱血上武嶺，男同學卻不幸命喪中橫，家屬痛心，從此天人永隔。

