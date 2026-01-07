期末考衝刺！心理學「四大複習原則」 讀得快、記得牢

國小期末考週到了，不少家長正為了督促孩子溫書而頭痛。與其焦慮地盯著孩子，不如教他們有效的運用「學習方法」。掌握學習與記憶心理學的四大原則，不僅能提升孩子的專注力，更能幫助孩子在考前高壓期維持良好的吸收效率。





很多爸爸媽媽都會問學校老師──面對孩子考試在即，父母該怎麼督促他？正如俗語說，「給他魚吃，不如教他怎麼釣魚」，掌握有效的溫習方式，更能幫助孩子讀得快、讀得多、讀得懂。從學習與記憶心理學的角度，我們歸納了以下四大建議原則：

快速閱讀原則

1、提昇閱讀的速度，能幫孩子理解吸收更有效率。試試看，用手指或直尺快速移動來做輔助，專注在小範圍的文字上，你會發現孩子更能集中注意力呢！

2、引導孩子嘗試一次看兩到三行文字，不用每個字都記住，只要抓住重點即可。每一段文字只准看一遍，不可以回頭重讀喔！

3、讀到一篇課文，停下來思考一下這一課的重點、綱要，用自己的話講給爸媽聽，然後再讀下一課。多練習，吸收的效果就會愈來愈好了！

多重感官原則

以學習生字為例子：

1、先把要學的生字連同注音寫在紙卡上，讓他一邊看、一邊跟著你讀出這個字的發音。

2、把這個字的書寫筆劃示範給孩子看，盡可能用粗且黑的筆來寫，然後再讓孩子跟著筆跡描一次。

3、讓孩子不看紙卡，自己寫一次試試看，一邊寫一邊念它的注音。

4、跟孩子一起，把這個字的意思再用語言、用圖畫、用音樂、用動作…，或任何自己發明的方式表示出來。例如「太陽」，就畫一個金黃的太陽，然後在上面寫「太陽」兩個字，或是一邊大聲喊「太陽」，一邊用手劃出一個圓圓的形狀，都可以！

學習數學、社會、自然等學科的時候，也可以比照上面的原則，以文字、圖片、實作，交錯進行加強學習。

漸進複習原則

1、讓孩子在安靜的環境，花一小時把課文與練習簿看一遍，爸媽幫著標出重點（國小三、四年級以上的孩子，最好能自己寫在筆記本上）。

2、第二次，每個單元或每課花十五分鐘，只憑記憶把複習過的東西說出來或寫在一張白紙上，然後再對照看看對不對，如果不對就再加強記憶一次。

3、第三次，可以更快速複習，然後開始做一些測驗題檢驗自己熟悉的程度。不建議一開始就做測驗題，這是本末倒置，容易誤導孩子學習的方向。

少量多次原則

1、最理想的持續時間大約是二十分鐘到五十分鐘（依心智年齡發展而定），最能夠吸收與記憶，每段落結束之前總回顧一次重點，然後休息十分鐘。

2、通常我們在學習記憶的時候，記憶最深刻的是一開始所學習的東西、以及最後結束學習之前所讀到的東西，還有就是那些特別強調的重點。所以，運用這樣的原則，把每次學習的時間縮短，才能夠達到比較好的吸收理解效果。

面對考試，父母的角色是「教練」而非「監工」。透過上述科學化的溫習方式，能減輕孩子的學習負擔，家長在過程中的陪伴與鼓勵，更是孩子維持學習動力的關鍵。

