期末考週「門禁取消」布朗大學爆槍擊案 川普：為死傷者祈禱

美國再次發生校園槍擊事件，常春藤名校布朗大學驚傳槍響，造成至少2死9傷，其中絕大多數是學生。事發當時，正值期末考週，學校為方便學生進出取消門禁，沒想到讓槍手可乘之機，且還在逃逸當中，警方持續追捕。

槍手闖校園犯案後逃逸 當局急發「就地避難」警報

事發在當地時間13號下午， 一名黑衣男子走進布朗大學物理工程大樓，不久後就傳出槍響，造成數人傷亡，有學生一開始還以為是實驗室出意外，看到其他人奔逃才發現出事了，趕緊躲進桌子底下，有學生則是收到校方的封鎖警報，要求大家立刻鎖門、避難，眾人驚慌失措。

而槍手在犯案後，隨即從通往附近社區的側門離開，目前仍不清楚他的身分，警方跟FBI持續封鎖校園以及周遭區域，發布「就地避難」警報，同時出動超過400名人力追捕，也呼籲民眾檢查自家的監視攝影機，提供警方線索。

布朗大學槍擊釀2死9傷 川普：為死傷者祈禱

美國總統川普第一時間聽取簡報，直呼這真是太可怕了，替受害者祈禱、呼籲各界替傷者集氣；羅德島州州長也趕到現場坐鎮，痛批發生這種事情難以想像，副總統范斯、加州州長紐森也都發文致哀。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／陳盈真

