期末考遇低溫！桃園21歲男大生教室「傳考卷」昏迷猝死 系所發聲

記者羅欣怡／桃園報導

桃園一所大學發生學生考試時猝死事件。（示意圖／資料畫面）

中央氣象署持續發布低溫特報！桃園一所大學5日在進行期末考時，21歲的林姓大學生在傳遞考卷時，突然在教室昏迷，校護緊急CPR後送醫，但仍宣告不治，初步相驗為心因性猝死。當事系所發布聲明，林生經急救無效後，家屬忍痛放棄急救，不少學生目擊急救過程，心情都相當沉重。

據了解，該校本週進行期末考，21歲的林姓大學生，日上午10時31分許在教室傳遞考卷時突然倒地，校護評估無意識呼吸先施作CPR，救護人員到場接手，給予必要之救護處置，由中壢分隊救護車送往中壢天晟醫院，但仍搶救不治。

由於當下不少學生目擊急救過程，該系以及他系的系辦也傳訊提醒學生天冷注意身體，若有不舒服就要立刻就醫。系所通知中提到，林姓學生在醫院急救無效後，父母同意於當日中午放棄急救，強調「對於一個年輕人的殞落感到十分心痛與不捨，同儕們面對如此突然的消息，必定感到震驚與哀傷，但也呼籲避免網路流傳未經確定的消息。

系所指出，由於時逢期末考週，又遇寒流，同學們必定壓力巨大，提醒大家充足的睡眠、做好自身健康管理，並提到學生可到校內諮商中心與心理師及社工師洽談，陪大家一同面對這突如其來的衝擊與失落。

