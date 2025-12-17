即時中心／林韋慈報導

台中市某私立大學今（17）日凌晨驚傳有學生發生墜樓事故，1名大一男大生從學生宿舍不幸墜下，當場失去呼吸心跳，經台中市消防局人員搶救，並緊急送往台中榮總救治，仍回天乏術。今校方也出面回應。





校方表示，今日凌晨接獲通報，校內學生宿舍發生一起墜樓事件，意外發生後，學校即於第一時間通報校安中心，並同步聯繫救護單位與警方，同仁與宿舍棟長亦即刻趕赴現場協助處理。但該學生經救護人員全力搶救並送醫後，仍宣告不治，經相關單位確認，往生者為學校在學學生。

有許多在校生表示期末考期間聽到此消息感到悲傷，並且在場有紙條寫著早日康復，也有人事後放上花束。校方也指出，對於一條年輕生命的驟然離世，深感哀痛與不捨，謹向家屬表達最深切的哀悼，並將啟動校內輔導機制。



警方則表示，今日凌晨0時5分接獲報案稱，有民眾墜樓，經查為18歲李姓男子倒臥於地，現場初步排除外力介入，詳細死因已報請台中地方檢察署檢察官相驗釐清。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：快新聞／期末考驚魂！台中某大學宿舍學生墜樓 校方哀痛：啟動輔導機制

