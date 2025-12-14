期末考驚魂！美國布朗大學槍擊案釀2死8傷 學生擠教室打電話求救「槍手仍在逃」

布朗大學發生槍擊案。圖／翻攝自布朗大學臉書

美國常春藤聯盟名校之一的布朗大學（Brown University）當地時間13日下午4時發生校園內槍擊案，造成2人死亡、8人受傷，當時布朗大學正在進行期末考試，多名學生聽到槍響後四處逃命，起初以為槍手已被逮補，連美國總統川普也跟進發文（Donald Trump），不過隨後校方又更正消息，稱兇嫌仍未落網，要求全校師生避難。

根據《CNN》、《CNBC》等外媒報導，這起槍擊案發生在當地時間13日下午4時許，多數學生正在進行期末考試，一名身穿黑衣的男子闖入校園持槍掃射。

廣告 廣告

發生地點靠近巴魯斯與霍利大樓（Barus & Holley building），為一棟7層樓大樓，內設工程學院與物理系所在地，有超過100間實驗室、數十間教室與辦公室。

校方隨後發出警報簡訊，要求身處危險區域的學生立即逃跑避難，若無法撤離請尋找掩蔽物，「作為最後手段，請奮起反抗保護自己」。隨著消息傳開，多位學生驚慌逃難，甚至有大批學生「擠在同一間教室內邊打電話求救」。

布朗大學所在的普羅維登斯市（Providence）市長史麥利（Brett Smiley）證實，槍擊事件造成2死、8人受傷送醫，傷者狀況穩定，「校方與當地警方、聯邦調查局目前正在密切合作，希望能早日找到槍手」。

川普先是在 Truth Social社群發文表示，已聽取槍擊案簡報，並出動聯邦調查局到場，「願上帝保佑受害者及其家屬」，並稱兇嫌已經逮補。不過不久後又推翻說法，表示校方更正聲明，強調「嫌疑人尚未被拘捕」。

隨後川普於記者會上提及布朗大學槍擊案，表示「我已經全面了解了布朗大學的情況，這真是一件可怕的事情，我們現在唯一能做的就是為受害者和受傷的人祈禱」，同時也正在為這起令人遺憾的事故進行全面調查。

普羅維登斯市長史麥利於當地時間晚上7時30分，在記者會上表示，目前槍手確切位置未知，也尚未查清槍手真實身份，因此對布朗大學附近社區發布就地避難令，呼籲所有居民待在家中。

一名布朗大學學生向媒體透露，槍擊案發生當下正在與另3名學生在實驗室工作，突然收到校方發布的簡訊，稱校內出現槍手，於是馬上關燈、鎖門，躲在桌子底下，超過2個小時都不敢踏出實驗室一步。

學生孫凱蒂（Katie Sun）表示，槍擊案事發當下自己正在大樓內唸書，突然聽到5、6聲槍聲，「隨後便朝著自己的宿舍前進」。回想起事發當下仍讓她心有餘悸，她表示自己從未經歷過這樣的事，不知道該怎麼面對，「我們跑出去，發現每個人都在跑，太可怕了」，所幸逃過死劫。

另一名學生霍爾曼（Sophia Holman）也說，事發當下正在大樓內找教室準備自習，突然聽到槍聲，起初以為只是學校木工車發出的聲響，或是實驗室發生意外，不過不久後看見周圍學生開始逃命，自己也跟著跑了起來，跑過了一個街區後才得知校園內發生槍擊案。

報導指出，槍擊案發生前幾個月，布朗大學校方才舉行聯合訓練，參加訓練人員包含大學當地警察、消防員。警方表示，對此做好相關計劃與準備，「但絕不希望看到它像今天這樣發生」。

《CNN》另指出，布朗大學13日發生的槍擊案，正值康乃狄克州（State of Connecticut）牛頓市桑迪胡克小學槍擊案（Sandy Hook Elementary School shooting） 13 週年紀念日的前夕，該起悲劇發生於2012年12月14日，一共造成6名成年人和20名兒童死亡。

然而，今年美國已發生70多起校園槍擊案，造成數百人受傷，如今再發生大學槍擊案，也引起外界關注。



回到原文

更多鏡報報導

56歲男沉浸ChatGPT殺母後輕生！家屬怒告OpenAI親揭「恐怖對話」

美國男子公開GG尺寸！挑戰「世界最小陰莖」紀錄盼翻轉偏見

從白天喝到晚上！男子猛灌高粱「無照騎車」摔死 法院1原因判同桌有罪