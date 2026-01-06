期末週遇上冷氣團！男大生上課期間突倒地猝死

桃園一名男大生於上課期間突然倒地猝死。（示意圖／翻攝自pexels）





近日全台天氣轉涼，中央氣象署發布低溫特報，今（6日）北部地區甚至出現10度以下氣溫。桃園市一名林姓大學生昨（5）日上午在教室上課時，突然昏倒失去呼吸，校方當下立刻通報119協助送醫，然而林男經搶救後仍宣告不治。經檢警法醫相驗後，初步查出疑為心因性猝死，是否與寒害有關有待釐清。

桃園男大上課突昏迷倒地

昨日桃園市中壢區某大學傳出消息，一名林姓男學生在課堂上突然倒地昏迷，當場失去呼吸心跳，先由校護進行CPR後，再由抵達現場的119救護人員接手，送往中壢天晟醫院急救。消防局表示，目前尚無疑似低溫引起的院外心跳停止（OHCA）案件。

據家屬透露，林姓學生平時身體健康，家中並無異常病史。送醫後仍未恢復心跳與呼吸，家屬最終決定放棄急救。桃園地檢署檢察官於今日下午同法醫相驗，初步判定林生死因為心因性猝死。校方對此事則表示無法回應，警方將進一步釐清死亡原因。

氣象署低溫特報

中央氣象署表示，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（6日）晚至明（7日）晚，北部及東北部部分地區氣溫明顯偏低，局部地區平地最低溫可能降至10度左右甚至更低，民眾務必注意保暖。北部及東北部局部地區仍持續亮起橙色燈號，代表平地最低氣溫6°C至10°C，非常寒冷；中部至南部部分地區則為黃色燈號，平地最低氣溫可能低於10°C，也提醒民眾加強防寒措施。

