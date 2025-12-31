期盼兩岸共同維護和平 鄭麗文：絕不讓台灣涉險

大陸解放軍東部戰區29日無預警宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演及實彈射擊，今（31）日傍晚正式宣布演習結束。國民黨主席鄭麗文今日表示，希望兩岸和解，別再劍拔弩張，兩岸都有責任避免戰爭，展開對話、進行交流，更希望民進黨政府接受九二共識、公開反對台獨。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文晚間在臉書發文，她提到2025年台灣歷經大罷免和2次解放軍圍台軍演，今年選出的代表字是「罷」，代表了台灣內部這一年來的風風雨雨，這是最撕裂、最對立的一年。猶記大罷免期間，本黨很多立委在街頭拜票時，都遭到無端羞辱、甚至是暴力相向，台灣彷彿不再是我們所熟悉的善良、淳樸、開放、熱情的社會。

鄭麗文表示，2026年即將到來，她由衷希望2026年的代表字可以是「和」，代表和平、和解、和氣生財、家和萬事興。我們期待社會祥和、朝野和解、兩岸和平，台灣社會不要有暴戾之氣、大家能夠安居樂業。希望台灣社會重回大家所熟悉、充滿人情味的氣氛，而不是走在街上還要提心吊膽。

鄭麗文直言，我們衷心希望台灣是團結的、而非撕裂的。現在嚴重的憲政僵局絕非國家之福，中國國民黨願隨時伸出橄欖枝、張開雙臂化解僵局，讓台灣能夠運轉、讓真正福國利民的政策預算可以推行。日前本黨和民眾黨也提出了「台灣未來帳戶」，希望大家共同放下歧見、不分顏色，投資台灣的未來、投資台灣下一代。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

鄭麗文還說，不但朝野要和解，兩岸也要和解。我們不希望看到兩岸劍拔弩張、兵凶戰危；甚至我們希望中美兩大強權也能和解。雖然關稅戰暫緩，但對於未來的前景，大家仍舊人心惶惶，台灣的傳統產業每天叫苦連天，勞工的未來在哪裡？台灣的農業的未來又在哪裡？

鄭麗文直言，台海的和平是全世界高度重視的，兩岸應該共同負起責任，維繫和平、避免任何可能的軍事衝突；展開對話、展開交流、進行和解、締造和平，中國國民黨一直以此作為重要的使命跟責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險。同時，我們也希望大陸當局不要軍事相向，更希望民進黨政府接受九二共識、公開反對台獨，因為兩岸都有責任避免戰爭，消弭任何軍事衝突的可能性，展開對話、進行交流。

鄭麗文指出，前總統馬英九執政的8年，已經向全世界證明，只要九二共識、反對台獨，兩岸就可以和平的對話、交流，迎來繁榮與未來。本黨希望促進兩岸互相瞭解、全方位的交流，化解仇恨與敵意，帶來不同於2025年劍拔弩張、對立仇恨，甚至可能軍事衝突相向的一年。我們每一個人都有責任，讓我們的下一代也享受到和平所帶來的紅利。

前總統馬英九。（資料照／中天新聞）

最後鄭麗文說，希望明天開始又是新的一頁、新的開始，祝福大家新的一年健康快樂、心想事成。2026年大選國民黨一定要全面勝利！

