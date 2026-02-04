期貨交易加速 康和風控再升級

在分秒必爭的期貨市場中，速度就是競爭力。康和期貨推出電腦專用的Speedy快速風控機制，直指影響期貨交易速度的核心關鍵——風控流程，為短線與高頻交易人量身打造更快、更穩定的下單體驗。

康和期貨指出，許多交易人在追求更快報價與更低延遲時，往往忽略風控檢核才是真正影響成交速度的關鍵。Speedy快速風控透過優化風控邏輯與系統架構，將風控延遲壓縮至毫秒等級差距，有效提升手動下單反應速度，協助交易人把握關鍵進出場時機。

廣告 廣告

此外，Speedy快速風控可結合康和期貨專屬交易平台，提供高度彈性的客製化功能，讓交易人依照自身策略與操作習慣，打造真正符合需求的專屬手動下單環境，不再受限於制式系統。

在交易商品方面，平台全面支援指數期貨、個股期貨與選擇權，其中康和期貨特別看好個股期貨的靈活性與策略多元性，適合短線操作、價差與高頻策略應用，成為Speedy快速風控的重點推廣商品。

康和期貨總經理王文浩表示：「展望未來，康和期貨也持續將Speedy快速風控延伸應用至IDC機房環境，為程式交易客戶打造更高速、低延遲的專業交易基礎架構，持續強化技術實力與服務深度。」

想打造專屬的高速下單環境，或了解Speedy快速風控詳情，歡迎洽詢各營業員，或撥打康和期貨服務專線：0800-077-088

（文中所提之金融商品內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。）