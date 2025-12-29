自立晚報

期貨交易資訊觀測站全面升級 資訊服務再優化

【記者柯安聰台北報導】期貨交易資訊觀測站（Info Hub）自113年12月推行以來，以視覺化圖表與直觀介面廣受好評，累計使用人次已突破9萬大關。為進一步優化服務品質，期交所持續強化Info Hub功能。本次升級重點聚焦於「個股期貨資訊整合」、「價量視覺化優化」及「新增市場數據下載」，旨在因應日益熱絡的期貨市場，提供交易者更高效、便捷的數位服務。

提供一站式「個股期貨查詢」服務，同時整合個股選擇權數據，終結跨頁搜尋。近年股票期貨交易熱絡，但契約規格多元，本次改版特別新增「個股期貨資訊查詢」功能。交易人過去需在多個頁面間反覆跳轉以核對資訊，現在僅需輸入契約或現貨代號（如：CDF、2330台積電），即可一覽交易時間、預估保證金、未平倉量（OI）、部位限制及大額交易人動態。此外，因應今年度「週到期股票選擇權」上線，Info Hub整合相關數據，使用者可依特定日期與履約價，即時分析月/週到期契約之價量趨勢，徹底解決過往需人工下載並逐日彙整資料的繁瑣流程。



優化價量合一圖表，交易人可直觀掌握趨勢，並支援原始資料下載。為提升交易人使用便利性，將「價格資訊」整合至原有圖表介面，使價量趨勢在同一畫面呈現。使用者不用頻繁轉換報表，可更直觀掌握行情脈動、快速辨識趨勢變化。本次亦新增「下載檔案」功能，使用者可將篩選後的圖表結果，以資料格式下載，作為後續市場研究、回測分析或自行繪製圖表的原始資料，大幅提升資料取得與再利用之效率。

此外，數位行事曆的設計，整合最後交易日、標的證券除權息之契約調整日，大幅降低交易人資訊搜尋成本。本次回應交易人使用建議，納入更多官方網站高使用率的頁面（如：保證金等），同時整併合格業者名單及結算會員資訊，減少交易人多網頁切換查詢的不便。

期交所表示，Info Hub的核心使命是提升資訊透明度與優化資訊檢索效率。透過日夜盤一鍵切換、視覺化圖表分析等數位利器，期交所將持續與市場保持密切互動，並依據使用者需求滾動式更新，以協助交易人在多樣化的交易情境中精準掌握期貨市場脈動。（網址：https://www.taifex.com.tw/eventTaifexTradingCenter/cht/index.do）（自立電子報2025/12/29）

