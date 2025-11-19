期貨公會「LME實務研討會」 聚焦綠色金屬與低碳永續趨勢

由期貨公會主辦、臺灣港務公司高雄分公司協辦的「2025 LME實務研討會」，11月18日於台北晶華酒店舉行。(圖片來源/期貨公會)

由期貨公會主辦、臺灣港務公司高雄分公司協辦的「2025 LME實務研討會」，11月18日於台北晶華酒店舉行，邀請倫敦金屬交易所（London Metal Exchange, LME）、臺灣港務公司、金屬工業研究發展中心、金屬業及期貨業等單位的代表，針對「綠色金屬」與「低碳共榮」等議題進行專題分享與實務交流，期望協助期貨業者掌握趨勢、強化服務實體經濟。證期局期貨組程國榮組長、臺灣期貨交易所周建隆總經理等多位貴賓亦應邀參與此一盛會，出席人數將近110人。

研討會首先由期貨公會監事會及國際事務委員會召集人周武華開場致詞。周武華除歡迎主管機關、期交所、期貨業、金屬生產商、金屬貿易商及資訊業等先進共同參與這場兼具國際視野與實務深度的研討會，也期待藉此激盪出更多前瞻性想法，探討如何結合綠色金融與ESG策略，發揮金融支持產業轉型的力量。

高雄港：連結國際供應鏈 打造低碳共榮港埠

專題演講部分，首先由臺灣港務公司高雄分公司督導葉昱劭分享港埠發展近況。他表示，近年來臺灣港務公司積極推動離岸風電國產化供應鏈基地，包含在臺中港、臺北港、安平港及高雄港都有相關的生產或輸出基地。另外，高雄港旅運中心以綠建築理念設計，採用自然採光與節能系統，融合濱海與城市景觀，成為高雄港新地標。

金屬中心：發展銅循環技術 強化產業永續韌性

第二場專題演講，由金屬工業研究發展中心薛伊琇產業分析師主講銅金屬產業脈動與再生銅發展趨勢。薛伊琇指出，銅金屬供需市場受到關稅政策、地緣政治、中國大陸經濟發展狀況，及銅精礦供應緊縮與AI應用快速發展等因素擾動，進而影響國際銅價。考量國內銅金屬產業多以二次熔煉與一/二次加工為主，提高廢銅再利用率可有效降低生產成本，減少對碳排較高的精煉銅進口依賴，因此，發展閉循環的銅回收技術與完善回收體系，已成為維護銅供應鏈安全與永續發展的重要策略。

LME：引領金屬市場邁向永續新紀元

第三場專題演講，由LME業務發展部副總裁張貝貝講述在綠色轉型下，LME推動市場永續發展之措施。因應CBAM，目前LME所有鋁相關金屬的碳足跡已經要求强制上傳至該交易所，且將追蹤相關法規，確保LME的要求與市場緊密相關。此外，LME今年10月已宣布將由其母公司香港交易所在杜拜建立一家獨立的價格管理公司（大宗商品定價及分析有限公司-CPAL），該公司並與數位平台Metalshub合作，未來將根據平台上的交易數據，發布綠色金屬參考溢價。

座談焦點：減碳趨勢下 期貨業服務實體經濟的角色

本次研討會亦安排座談，邀請金屬業、期貨商及期信業者，探討如何透過衍生性金融商品與市場機制，協助實體產業管理價格波動風險、提升永續競爭力。

主持人周武華從期貨商的角度發表看法。他指出，期貨商可透過提供LME期權商品，幫助金屬生產商、製造商及終端用戶對沖價格波動與碳相關風險。同時，期貨經紀商可透過市場教育與專業分析，提供即時產業趨勢與減碳政策資訊，協助實體企業掌握金屬再生利用、低碳技術發展等機會，並優化庫存與物流管理，特別是在高雄港LME倉儲體系下，強化實物交割效率。

凱基期貨業務協理楊承浩認為，期貨業若能有策略性地整合AI技術、第三方數據與嚴謹的治理機制，將可成為企業減碳轉型的推手。金屬價格受能源價格、碳價、政策與供應鏈中斷影響顯著，期貨可作為企業管理價格與供應風險的工具，以AI可改進對沖策略的制定與執行效率，此外AI亦有助於即時分析大量資訊，改善價格發現機制並吸引資金流入，提升市場所需流動性。

元大投信專業資深經理潘昶安表示，在全球淨零碳排趨勢下，金屬產業面臨轉型壓力。鋁、銅、鎳等金屬不僅是製造業基礎，更是能源轉型關鍵資源。期信業者不僅是商品發行者，更是企業永續轉型的策略夥伴。透過金屬期貨與期貨ETF，可協助企業鎖定原物料成本、對沖碳價風險。其次，運用期貨商品提升資金運用效率，結合LME倉單融資，將實體金屬轉化為金融資產。第三，推動低碳金屬或ESG導向ETF商品，促進綠色金融發展。

聯友金屬副總經理廖佩芬指出，隨著全球對稀土與關鍵金屬依賴度提升，其價格波動性日益加劇，目前市場商品多集中於大宗金屬，對應稀土及關鍵金屬的金融商品明顯不足。以鎢金屬為例，雖市場上有報價，但無相關避險商品，希望未來有機會推出相關產品，以利產業進行價格避險。至於鈷金屬部分，國外交易所已有相關期貨商品，惟目前金屬業者僅能透過國外經紀商進行交易，廖佩芬呼籲開放國內期貨商可受託從事該項商品，以提供金屬業者避險管道，促進產業可持續發展，並落實期貨業服務實體經濟。

期貨公會：促進產業永續 共創低碳新未來

期貨公會表示，隨著ESG與永續金融逐漸成為全球主流，期貨業者除提供避險與資金運用服務外，更可作為支持實體經濟轉型的重要推手。公會將持續扮演政策溝通與國際交流的橋樑角色，促進金融市場與產業共榮，同時為實現淨零目標與產業升級貢獻力量。

