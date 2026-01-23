期貨高手轉行有機農夫 阿甘送愛北榮臺東分院捐精油助癌友

阿甘送愛北榮臺東分院

為將愛與關懷送往醫療第一線，波瑟沙植善農場創辦人甘誌堂(阿甘)捐贈臺北榮民總醫院臺東分院茶樹精油、沐浴露及精油擴香儀，甘誌堂表示，此次公益行動是圓夢之旅首站，希望藉由天然香氣撫慰安寧病房癌友的身心，展現從金融界轉身投入土地的生命關懷。

甘誌堂過去曾是高收入的期貨操盤手，在民國103年因不捨弟弟罹患癌症，毅然決定辭去工作轉投入有機農業，雖然轉行初期面臨許多困難與挫折，但在家人的支持與不放棄的毅力下，成功在波瑟沙植善農場建立起完整的精油產業。

阿甘表示，親自駕車走訪宜花東，就是想把這份善的能量傳遞給最需要的弱勢族群，未來也計畫走訪全臺約90家設有安寧病房的醫院與社福機構，捐贈物資實踐善的循環，期盼這份來自農田的愛心能持續擴散，為社會各個角落帶來溫暖與希望。