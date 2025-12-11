期間限定！ 配合建醮祈福 大社罕見「全素夜市」

高雄大社最近出現罕見的全素夜市，平常常見的章魚小丸子沒有章魚、鴨血臭豆腐也沒賣鴨血了，吸引不少民眾打卡分享，原來是為了配合當地宮廟建醮祈福，全村吃素11天，不只夜市、就連市場、自助餐也有多家業者共襄盛舉。

高雄大社最近出現罕見的全素夜市，平常常見的章魚小丸子沒有章魚、鴨血臭豆腐也沒賣鴨血了（圖／TVBS）

在這個特殊的夜市中，乍看之下一切如常，但細心觀察便會發現與眾不同之處。傳統的虎咬豬刈包裡不見了豬肉，章魚小丸子也不含章魚，就連來自台北深坑的臭豆腐攤位也停止供應鴨血。這股素食風潮不僅席捲夜市，白天的自助餐店家也紛紛轉型提供蔬食料理，店家們推出炸南瓜、炸四季豆、炸香菇等素食選項。

章魚小丸子沒有章魚、鴨血臭豆腐也沒賣鴨血了，原來是為了配合當地宮廟建醮祈福，全村吃素11天（圖／TVBS）

當地民眾表示，大家都在配合廟方的茹素活動。原來這是因為當地宮廟正在舉辦建醮祈福活動，邀請大社周邊五個里一起參與。雖然廟方並未強制要求所有店家必須提供素食，但商家們的配合度相當高。除了夜市攤販外，市場和小吃攤也都盡可能推出素食餐點。

有些無法轉型提供素食的店家則選擇暫時休業。一位店家解釋，因為店面距離廟宇很近，他們也有去參拜，所以決定在這段期間暫停營業，因為無法製作素食料理提供給顧客。廟方人員也表示，他們有宣導信眾在這 11 天內茹素，並請店家配合販售素食。

廟方邀大社周邊五個里一起共襄盛舉，配合茹素禁葷食，但店家配合度頗高，不僅出現全素夜市，市場、小吃攤能配合（圖／TVBS）

這場地方宗教盛事不僅展現了社區的凝聚力，還意外激發了店家的創意，促使他們推出各種素食版的期間限定菜單，為大社地區增添了一道獨特的風景線。

