期間限定！6位泰國頂尖名廚的經典泰國菜在台灣，最後兩個月搶訂位慢了吃不到

2025年年末，MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin），以及泰國廚神Ian Kittichai共同打造的當代海岸料理餐廳「COAST」，以「泰味新境 The Amazing Flavors of Thailand」為名，推出一項半年的餐飲主題企劃。 這個長達半年的企劃，將分成兩個餐期、每次三個月舉行，預計邀請十位以上在泰國名聲響亮的頂尖主廚，各自將他們的經典泰式好味帶來台灣，組成八道菜色的套餐於COSAT供應，讓台灣饕客在國內就能輕易吃到泰國預約困難名店的極致好味。

首波三個月的餐期，主廚陣容堪稱夢幻等級，包括知名現代泰菜權威Thitid Ton Tassanakajohn、被譽為帶來泰菜重要影響力的主廚Chef Chalee Kader、奪下2025年「世界最佳女廚師」的Pichaya Soontornyanakij，以及拿下曼谷米其林一星餐廳的Pilaipon Kamnag、擁有「泰國料理鐵人」封號的Thaninthorn Chantrawan，還有「泰國廚神」之稱的Ian Kittichai。

雖然最初預計第一波的套餐僅供應至2026年2月25日，隨著人氣聲量越來越高、訂位越來越滿，近期活動也決定延長至三月底，讓還沒訂到位的客人都有機會一嚐美味。

泰國料理是滿生命力的文化生態系

主導此次活動策劃的林泉說：「我們希望跳脫『泰國料理是一種菜系』的既定框架，而是將泰國料理呈現為一個持續演進、充滿生命力的文化生態系。」將一道道的泰菜串聯成更有深度的文化生態系，林泉的野心不小。

他認為泰國是當今亞洲最具活力的飲食文化之一，料理背後不只是味道，而是地區、歷史、農業、主廚，以及新世代飲食創作者的累積成果。林泉說：「對 COAST而言，這樣的形式非常貼近我們的核心理念。我們並不追求一次性的話題效果，而是希望建立長時間的敘事，讓料理成為文化理解、旅行想像與真實交流的媒介。COAST營運超過五年，進入不再只是『證明自己是一間餐廳』的階段，這不只是一個行銷活動，而是一個有深度的平台。」

在台灣經營泰國料理餐廳多年，他觀察，過去台灣對泰國料理的印象，多半停留在重口味、平價與日常飲食，如今消費者的理解與好奇心都大幅提升。舉凡像料理區域的差異、食材來源、發酵技法，甚至料理背後的思考方式，都是客人想進一步了解的議題。

▲COAST餐廳「泰味新境」套餐，一次可以吃到六位泰國頂尖名廚的名菜。（圖片提供：COAST）

「泰國廚神」將當代技法融入傳統泰菜

參加首波活動的「泰國廚神」Ian Kittichai，是全球首位擔任國際五星級酒店的泰籍行政總主廚，曾任《廚神當道泰國版》節目評審與主持人，他以將當代料理技法融入傳統泰國料理聞名，在風味的創新與傳統間拿捏精準。Ian Kittichai說：「要在創新與傳統之間做到平衡，必須仰賴於對傳統泰國料理與食材的深厚理解，以及長時間的實務經驗，運用不同或具創意的技法烹調，才能進一步提升客人的整體用餐體驗。」

在這次的主題活動中，他帶來開胃菜「鮪魚｜香茅｜拉帕」，街頭小吃升級版的「椰子｜松露｜卡農扣」，以及「泰式龍蝦炒飯」、「泰式奶茶」。Ian Kittichai說：「我希望透過這些菜色，展現經典的泰國風味，以及其中的平衡感與口感層次，並以讓人感到愉悅、易於親近的形式呈現。」

▲開胃菜「鮪魚｜香茅｜拉帕」入口酸香令人垂涎。（圖片提供：COAST）

世界最佳女廚師大膽玩味

而接連奪下2024年「亞洲最佳女廚師」、2025年「世界最佳女廚師」稱號，成為「世界50最佳餐廳」史上首位獲得該獎項的亞洲女主廚Pichaya Soontornyanakij，則端出「北海道干貝｜沙嗲｜牛奶麵包」見客。

她出身於曼谷華人家庭，自小在中藥世家成長，這樣的背景讓她對「平衡」有更好的理解。Pichaya Soontornyanakij說：「一道料理可以濃郁，卻依然乾淨；可以溫潤安慰人心，同時又保持精準。家族的中醫背景影響了我看待食材的方式，不只是味道，而是它們的性格，像是香氣、溫度、苦韻、清透感，了解這些特質如何隨著時間轉變。」

雖然對中藥有所了解，但在她的廚房所見的高湯、燉煮、保存食材的方式與發酵元素等準備，並不是要在盤中重現療方，而是因背景所養成的，對熟成、發酵的視野，以及風味深化所需的耐心。

基於個人背景與傳統泰國風味的不同文化，要做泰國菜，如何從中抓出平衡點需要技巧，「平衡始於理解什麼讓泰國料理在味蕾上感覺『很泰國』，以及什麼讓中式料理在結構上呈現『很中式』。我不把它們視為兩個分離的世界，泰中料理早已成為曼谷日常餐桌的一部分，世世代代受到移民、市場與家庭廚房的形塑。」Pichaya Soontornyanakij說。

在尊重這樣的基礎之下，她日日在自己的餐廳「POTONG」做菜，必須透過自己的框架加以精煉鹹、酸、辣、口感，以及梅納反應（Maillard reaction），從她做的每一道菜中可以品嘗到鹹帶來深度、酸提升明亮度、辣賦予能量，梅納反應則帶出香氣與溫潤感。

這次參與COAST的主題活動，她端出「北海道干貝｜沙嗲｜牛奶麵包」做分享，這道菜對她而言，是展現泰國風味如何承載歷史的一種方式。她認為，沙嗲醬象徵曼谷作為文化交會點的身分，是泰國與其他移民文化（主要來自南部）的影響交融，最終形成今天大家所熟悉、且完全屬於自己的味道。它親切、令人安心，也一入口就能辨識，但同時也蘊含深厚的文化底蘊。Pichaya Soontornyanakij說：「如果這道菜能留下任何訊息，我希望是這一句：泰國風味可以大膽，同時也能精準；可以玩味，卻同樣承載記憶。」

▲Pichaya Soontornyanakij端出「北海道干貝｜沙嗲｜牛奶麵包」，希望讓台灣饕客感受泰國料理深厚的文化底蘊。（圖片提供：COAST）





