期限剩1年！禁廚餘養豬拍板倒數 盧秀燕表態「樂觀其成」

台中市長盧秀燕。（馮惠宜攝）

針對中央宣布將在1年後全面禁用廚餘養豬，台中市長盧秀燕2日受訪時表示「樂觀其成」，並強調台中市政府方向將與中央一致，避免縣市步調不同造成豬農及廚餘業者困擾。

非洲豬瘟中央災害應變中心2日召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限至2026年底，此方案仍待行政院最後拍板。對此，盧秀燕也做出以上回應。

盧秀燕說明，台中原本的落日時程約在明年10月，與中央規畫僅差約1至2個月，市府將召開會議研議同步推進的可行性，盼讓中央與地方步調一致。

廣告 廣告

至於轉型補助部分，盧秀燕表示，目前中央初步規畫會提撥經費，但細節仍待正式通知與相關辦法公布後，台中市才會整合、配合執行。她也透露，市府將預作準備，規畫部分預算用於推動市民廚餘減量等措施，待中央政策明確後，待相關計畫成熟後會再宣布。

【看原文連結】