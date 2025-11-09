一期一會萬人齊跑 邊荷律應援第42屆「台中舒跑杯」
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】歷久彌新的經典路跑盛事「台中市第四十二屆舒跑杯路跑競賽」，今(9)日上午在台中市政府府前廣場熱鬧開跑，參加人數重回疫情前巔峰，吸引逾2萬5000名跑者共襄盛舉。從由父母推著嬰兒車一同參加的親子組，到高齡九旬、老當益壯的長者，參與者橫跨老中青各世代。平日車水馬龍的市區道路此刻化身運動舞台，萬人齊跑的壯觀場面令人熱血沸騰。中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員邊荷律也親臨現場應援，掀起活動最高潮。
▲舒跑杯萬人齊跑的壯觀場面令人熱血沸騰。
台中市政府運動局表示，「舒跑杯」邁入第42屆，與家喻戶曉的運動飲料舒跑幾乎同壽，是台中市規模最大、最具代表性的路跑活動，更是全國唯一北、中、南三區皆舉辦的大型路跑賽事。台中市政府副秘書長林育鴻代表盧秀燕市長到場為跑友加油打氣，並感謝維他露企業長年舉辦萬人健行及舒跑杯路跑，持續投入資源贊助城市運動活動，推動全民運動風氣，讓路跑成為老少咸宜的運動習慣。
主辦單位說明，此次「舒跑杯」共分9公里競賽組、5公里挑戰組及3公里簡單組，報名費維持每人100元，被跑友譽為「CP值最高」的經典賽事。為響應環保、推廣減塑，現場設有全國唯一的「舒跑喝到飽暢飲車」，跑者可自備環保杯具或水壺取用，既環保又能即時補充電解質與水分。會場更規劃趣味運動攤位、打卡拍照點與抽獎活動，其中最大獎為「一年份維他露飲品」，讓幸運跑者一年365天暢快補充能量。
運動局表示，市長盧秀燕以打造「酷運動、酷城市」為目標，今年持續推出75場路跑、健走及單車活動，多場賽事接力登場，包括15場IP趣味路跑、梨山路跑、清水馬拉松、高美濕地路跑及大甲媽 BOBI RUN，邀請市民把握機會參與，一起養成「7333」健康運動生活，推動台中成為低碳、休閒的運動城市。
