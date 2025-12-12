「朦朧潮濕的一天回嘉」開展 奈良美智：像回到故鄉青森
文化總會與奈良美智基金會共同主辦的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展最新一站落腳嘉義縣，12日於新港文化館25號倉庫揭幕。日本當代藝術家奈良美智表示，他看到嘉義新港的磚造老倉庫時，立刻想起自己在青森舉辦首次大型展覽的場景，「就像回到青森」，格外有感。
本次展出共72件作品，涵蓋大型繪畫、攝影、陶器、旅德時期素描，以及他在台南隔離期間完成的創作。其中，首次在台亮相、以1994年同名作品延伸而成的大型畫作《凋謝的花（2020版）》最受矚目。
展覽選址嘉義縣，名稱巧妙運用「回家」和「回到嘉義」的雙重意涵，奈良美智形容：「以日本來說，就像是我出生長大的東北地方一樣。」據說青森縣生產的蘋果佔了日本6成比例，而且青森蘋果出口高達70%皆是運往台灣，他說「我想台灣的朋友，可能也都吃著我家鄉老爺爺、老奶奶辛勤種的蘋果。」
面對新港鄉農會第25號倉庫的展場設計，奈良美智提到，為保留倉庫原有意象，工作團隊特別以農業用遮光網打造空間，讓光線保持微暗，更能讓觀眾更專注，與作品進行一對一的對話。
嘉義縣長翁章梁在開幕記者會表示，「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」來到新港，對嘉義和新港都是一件大事。他強調，台、日之間的友情盡在不言中，最近日本的首相對台灣的發言也感動了很多人。日前青森外海發生地震，很多台灣人都很關心，而奈良美智的到來，也更加深了嘉義跟日本之間的友誼。
文總秘書長李厚慶提及奈良美智經常透過X平台分享在台行程，讓他的台灣觀察被全球看見。2026台灣燈會將在嘉義舉行，文總也特別邀請奈良的故鄉青森睡魔來嘉義展出，讓台日友誼在此延續。
「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」由文化總會、奈良美智基金會、嘉義縣政府、嘉義縣文化觀光局共同主辦，北回化學獨家公益贊助，即日起展出至2026年5月17日，採線上預約制。
