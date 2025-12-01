木匠親手為愛犬打造「按摩機」！成果卻沒想像中好令人疑惑？

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一名飼主日前替自家狗狗打造了「專屬的狗按摩機」，引起網友熱烈討論，飼主為了讓家中愛犬也能享受如人類般的放鬆服務，親手製造出一台由齒輪帶動的全自動機器，可以自動替狗狗按摩和拍背，但結果竟差強人意。

據了解，該名飼主是一名喜愛手作與寵物照護的木匠，他覺得既然人類有按摩椅等設備可用，那為何狗狗就沒有專屬的放鬆機器呢？於是他花時間設計並組裝齒輪結構，打造出一台能自動撫摸狗狗與梳理毛髮的裝置，希望能夠讓愛犬也有個舒服的體驗。

廣告 廣告

沒想到狗狗似乎對按摩機不感興趣，甚至還比較願意趴在地上休息

(示意圖/Unsplash)

這台製作完成的「狗狗專屬按摩機」兩側裝有輪臂，會規律上下摩擦，像是在替狗狗抓癢按摩，大型犬可以輕鬆站在機器下方接受服務，身體隨著機械節奏微微晃動，看起來十分舒適，顯然成果應該有一定成效。

不過令人意外的是，接受按摩的狗狗，牠既沒有興奮搖尾，也沒有陶醉閉眼，反而露出面無表情的模樣，靜靜地承受按摩器的服務，彷彿內心深處感到相當疑惑，故事曝光後，引來許多網友爆笑回覆「你確定這是按摩」、「這是被審問吧哈哈」、「感覺比較像被懲罰」、「狗狗可能覺得自己是不是做錯什麼事」。