木博館推出六冊大溪主題繪本 名家聯手創意轉譯地方故事

木博館系列繪本集結多位創作者及作家，吳欣芷、貓魚、海德薇、南君、詹波、海德薇等作家合影





桃園市立大溪木藝生態博物館（以下稱木博館）啟動系列繪本計畫，2024年推出熱賣雙書《修一修，老房子！》、《大家來做博物館》反映熱烈，2025年再邀海內外頗負盛名、獲獎無數的創作者：吳欣芷、貓魚、海德薇、南君、詹波，再創作四冊全新作品：描寫大溪老街老店的生活繪本《好東西、好日子和好重要的……喵！》、以大漢溪水文地景為主題的雙面繪本《再見大石頭，再見小樟樹》、轉譯女性木藝師傅生命歷程的橋梁書《來自天堂的訂單》，以及充滿在地豆知識的《呼叫支援！來自吉祥物小學的畢業試煉》。

文化局表示，以繪本書寫地方 開啟認識大溪的友善入口，木博館於12月21日冬至時節，舉辦「大溪木博好繪好看Party Time」活動，繪本作者與讀者們相聚一堂，分享創作理念，現場溫馨熱鬧。

桃園市政府文化局唐連成副局長表示，木博館園區以修復再利用歷史建築群為基礎，承載著歷史、空間記憶與地方文化脈絡。十年來，木博館透過策展、活動與社群合作，將珍貴的在地生活經驗轉化為文化資產，這一次的計畫延伸至繪本創作，期望以圖像與文字，連結兒童與大眾，成為認識大溪、走進大溪的友善入口。

繪本作者與讀者們相聚一堂，以不同方式創作互動

玩轉繪本閱讀、遊戲互動帶入文化體驗，活動特別規劃了上午創作互動與下午館舍闖關，讓讀者們以不同方式親近大溪文化。上午由與繪本系列作者帶領讀者共同參與三項遊戲：「大溪知識快問快答」、「你畫我答」及「即興故事接龍」。繪者與讀者組隊創作，以圖像與文字表現對大溪的理解，現場笑聲不斷，展現人人皆可創作的魅力。

下午進行館舍闖關，創作者分別擔任不同空間的「NPC關主」。參與讀者手持創作小書，在引導下觀察日式建築、體驗榫卯技法、尋找街屋特色，逐步完成屬於自己的迷你書，在遊戲中體驗遊學大溪、探索在地文化的樂趣。

《來自天堂的訂單》、《呼叫支援！來自吉祥物小學的畢業試煉》木博館新書上市

文化表示，活動從繪本出發，走進地方文化的日常，活動尾聲並安排有限量似顏繪，由創作者群為幸運抽中的讀者繪製獨一無二肖像畫，讓參與的大小朋友不僅帶回獨一無二的小書，也留下滿滿的快樂記憶。

透過繪本出版計畫，木博館成功拉近大眾與博物館的距離，讓更多人以輕鬆方式走進大溪、感受地方文化與故事，讓參與的觀眾體會守護地方文化資產的意義，以不同角度欣賞大溪深厚的人文底蘊。



