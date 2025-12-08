木原稔：日本防衛支出 自主判斷

日本首相高市早苗8日在國會接受質詢時重申，關於何種情況下可行使集體自衛權，「政府將根據實際事件的個別具體情況，綜合所有情報做出綜合判斷。」她說，自安倍政府在2015年安保法案新增「存立危機事態」概念以來，政府的立場沒有改變。大陸王毅8日會見德國外長時，從歷史、事實和法理角度深入闡述中方在台灣問題上的原則立場，他指出日本現職領導人涉台錯誤言論的嚴重危害，與德國不同，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史。

日本內閣官房長官木原稔8日則對美國新發布的《國安戰略》（NSS）表示讚賞，稱其「清晰展現川普政府所追求的安保政策」，並指出，該戰略重視參與自由開放的印太地區，以及嚇阻可能為台灣而起的衝突。

針對NSS中明確呼籲日本等盟邦增加國防支出，木原稔強調：「關於防衛力整備，由我國自主判斷，根本立場是自己的國家自己守護。重要的並非金額或占GDP的比重，而是防衛力的實質內容。」他還表示，希望推動更廣泛的日美安保合作，加強同盟的嚇阻力和應對能力。

美國戰爭部長赫格塞斯6日在雷根國防論壇演說時，點名韓國是「模範盟友」，承諾將軍事支出提升至GDP的3.5％，他並警告說，「那些不增加、仍未為集體防禦盡本分的盟友，將會承受後果。」《日本時報》7日的報導指，這是針對日本而發。日本預定在2025年度，實現軍費及相關預算占GDP 2％的目標。

美國民主黨籍參院軍委會成員凱利（Mark Kelly）則在X平台上發文，稱「川普的國安戰略，將其家人和朋友在俄羅斯和中國等對手的商業利益，置於對盟友的承諾之上」。他指出，「如果這個計畫實施，將會削弱美國在全球的影響力，並危及我們的國家安全。」

同為民主黨籍參院軍委會成員的范霍倫（Chris Van Hollen）也發文批評道：「它完全背離了我們應該在世界各地捍衛自由和人權的理念，相反地，它向我們的歐洲盟友說教，並擁抱那些為川普家族及億萬富豪朋友謀利的獨裁領袖。」