木可的錢給兒子買股票？陳佩琪解釋資金流向 他秒抓包「不合理之處」

陳佩琪陪許甫掃街。李政龍攝



前民眾黨主席柯文哲涉入政治獻金案遭判刑，台北地方法院日前公布完整判決書，內容揭露柯文哲涉嫌將木可公司資金挪為己用，木可帳戶轉了450萬到柯個人帳戶，其妻陳佩琪再將其中244萬轉匯給兒子買股票。

對此，陳佩琪今（4/14）透過臉書發文回應，公布柯文哲當台北市長期間，從2015年至2023年夫妻2人每年收入申報紀錄，強調多年來在監察院的財產申報「不增反減」，「想也知道」錢都去小孩那裡。她重申，每年年初轉錢給小孩是其長年「慣例」，「只是早先是100萬贈與額，不知哪年才改成244萬的，我都有照規定走啊！」認為檢方沒有必要將此事與案件做不當連結。

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針對外界質疑，為何贈與款項與木可匯入柯文哲的帳戶相同，陳佩琪反問，「我們夫妻會沒有244萬元贈與給小孩？你們認為『木可貪汙款』入一銀，所以我用一銀網銀做贈與就是『侵占貪汙款』？我們司法的水準是如此認定的？」她說明，柯文哲唯一有網銀功能的帳戶為2018年因選戰於第一銀行開設的帳戶，當時也設定許多與幕僚間薪資的約定轉帳帳號，後續亦設立與子女互轉帳號，因此她可透過網銀在每年年初轉帳贈與，並留下明確紀錄供國稅局查核。

陳佩琪指出，另一個常用的台大合作金庫帳戶，因為是40年前柯文哲擔任實習醫師時開設，後來未開通網銀功能，退休金與月退仍存於該帳戶，因此才統一使用具網銀功能的一銀帳戶進行理財與贈與。她強調，夫妻工作35年具備財力，「就用有網銀的一銀做理財贈與動作，和肖像權、授權金入帳是同一個帳戶，這樣也要黑？是想做不當連結吧？」

不過，陳佩琪的說法隨即被打臉。臉書粉專「孟買春秋」指出，陳佩琪說資金並非存在2018年才開設的一銀帳戶，若要透過該帳戶進行網路轉帳，須先將資金自其他金融機構提領，再臨櫃存入一銀帳戶，才能完成轉帳。粉專質疑，若直接透過原本薪資入帳銀行轉給小孩即可，何必多一道手續，「何必多一道手續？為了使用一銀的網銀功能嗎？我知道跟龜魚認真就輸了，不過一看就不合理啊！」

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