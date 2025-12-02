木工坊恐怖意外！南韓女大生遭「鋸片削臉+割頸」身亡

南韓發生一起恐怖事故，12月1日下午，釜山一家木工坊傳出意外，一名20多歲的女子被鋸片割傷臉部和頸部，送醫搶救身亡。

南韓釜山發生一起恐怖意外。（示意圖／翻攝自unsplash）

根據《韓聯社》報導，當地警消1日下午1點37分接到報案，稱一名20多歲的女大學生在釜山鎮區的一家木工坊上課時，被鋸子割傷了臉和脖子，傷勢嚴重。

報導指出，這名重傷女學生被送往醫院，但在事故發生兩小時後死亡。至於事故的確切情況，警方目前正在調查中。

延伸閱讀

美國女驗DNA找到失散姊妹…獲悉老爸留「9億遺產」翻臉提告

全球軍武銷售飆破21兆！瑞典智庫：俄烏戰爭、加薩衝突是主因

新加坡對3毒品罪犯處以絞刑 今年死刑執行總數達17人