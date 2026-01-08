木星衝明登場 天文館開放望遠鏡觀測

天文館特別於當晚開放四十五公分口徑的大型望遠鏡，邀請民眾一同共賞這顆被譽為太陽系「行星之王」的天體之美。(台北市立天文科學教育館提供)

記者王誌成∕台北報導

一年一度的木星衝將於一月十日將登場，這是全年觀賞木星的最佳時機。當天，地球與木星距離達到最近，木星的亮度和體積在夜空中格外引人注目。天文館特別於當晚十九點至二十一點開放四十五公分口徑的大型望遠鏡，邀請民眾一同共賞這顆被譽為太陽系「行星之王」的天體之美。

台北市立天文科學教育館八日指出，「木星」這顆星體在中國古代被稱為「歲星」，而西方則以羅馬神話中的眾神之王朱庇特命名。木星被冠以「行星之王」稱號，其亮度僅次於月亮和金星，位列第三。在此次木星衝期間，木星位於雙子座方向，與地球相隔約六億三千四百七十七萬公里，亮度達到負二點七等，視直徑約為四十四點六角秒，各項觀察條件相當理想。

天文館補充道，倘若使用大口徑天文望遠鏡，更有機會觀測到木星表面的雲帶結構，甚至能看到位於木星南半球的巨大紅斑-這片經歷數百年而依然存在的壯觀風暴。值得注意的是，木星衝前後約一個月內，也都是觀賞木星的黃金時段。

天文館解釋，從地球觀測者的視角來看，木星幾乎每年都會到達一次衝的位置。然而，由於木星繞行太陽的公轉週期為十一點九年，因此地球每年需要額外多行進一段距離才能再次追上木星，導致木星衝實際上約每隔四百天才會發生一次，其具體時間較前一年通常推遲約一個月。

此外，在古代，人們通過觀察木星在天空中的變化，精確計算歲月流轉的規律，因此將其視作標記年份的重要依據，並賦予了它「歲星」這一詩意的名字。