「木星衝」將至 天文館推主題導覽深入解說

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館昨日公布，配合年度重要天象「木星衝」，本月推出假日主題導覽活動，由解說員深入介紹有「行星之王」之稱的木星，並於每週六晚間開放望遠鏡觀星，邀大小朋友一同探索太陽系中最大的行星。

臺北天文館表示，今年的「木星衝」發生於1月10日，是全年觀察木星的最佳時機；所謂「衝」，是指行星運行至與太陽相反方向的位置，此時木星與地球距離最近、亮度最高，入夜後整晚可見，觀賞條件最理想。配合此一天象，天文館規劃假日主題導覽，讓民眾從多元角度認識這顆壯觀的氣體行星；主題導覽於假日10時、11時及14時、15時、16時各舉辦1場。

臺北天文館展示場配合年度重要天象「木星衝」，推出假日主題導覽活動。（臺北天文館提供）