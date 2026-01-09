「木星衝」明晚登場！ 天文館開放望遠鏡觀測「錯過再等一年」

台北市 / 武廷融 綜合報導

一年一度的「木星衝」將於明(10)日登場！台北市立天文科學教育館表示，明日是一年之中觀賞木星的最佳時機，此時是地球與木星一年中距離較近的時候，因此木星看起來大又亮。而天文館將於當晚7時至9時特別開放 45 公分口徑大型望遠鏡，歡迎民眾一同觀賞太陽系的行星之王木星。

天文館說明，近日天黑後在東方天空即可見一顆明亮醒目的白黃色行星，這正是木星。木星是太陽系中體積與質量最大的行星，因此被稱為「行星之王」，同時也是夜空中僅次於月亮與金星的第三亮天體，即使在都市光害環境下也十分容易辨認，可說是近期夜空中最閃耀的存在。

廣告 廣告

而「木星衝」當晚，木星位於雙子座方向，距離地球約 6 億 3,477 萬公里，亮度可達負 2.7 等，視直徑約 44.6 角秒，觀測條件相當理想。天文館指出，木星衝前後約一個月內，皆為適合觀測木星的時段。

天文館表示，對地球上的觀測者而言，木星幾乎每年都會達到一次「衝」的位置，但由於木星本身也繞著太陽公轉，公轉週期約為 11.9 年，使得地球每年必須在軌道上多前進一段距離，才能再次追上木星。因此，木星衝實際上約每 400 天發生一次，發生時間也會比前一年晚約一個月。

原始連結







更多華視新聞報導

北市天文館列12月天象亮點 賞完木星迎流星雨

今年必看天象！15年內最長血月9/8凌晨登場 北市天文館全程直播

寶瓶座流星雨進入可觀賞期 5/6每小時上看50顆

