「木星衝」1/10登場 天文館免費開放大型望遠鏡

一年一度的「木星衝」將於1月10日登場，是一年之中觀賞木星的最佳時機，此時是地球與木星一年中距離較近的時候，因此木星看起來大又亮。天文館將於當晚19時至21時特別開放45公分口徑大型望遠鏡，邀請民眾一同觀賞太陽系的行星之王木星。

一年一度的「木星衝」將於1月10日登場。（圖／台北市立天文科學教育館提供）

天文館表示，近日天黑後在東方天空即可見一顆明亮醒目的白黃色行星，這正是木星，中國古代稱其為「歲星」，西方則以羅馬神話中的眾神之王Jupiter來命名。木星是太陽系中體積與質量最大的行星，因此被稱為「行星之王」，同時也是夜空中僅次於月亮與金星的第三亮天體，即使在都市光害環境下也十分容易辨認，可說是近期夜空中最閃耀的存在。

廣告 廣告

天文館指出，木星衝當晚，木星位於雙子座方向，距離地球約6億3，477萬公里，亮度可達負2.7等，視直徑約44.6角秒，觀測條件相當理想。使用雙筒望遠鏡或小型天文望遠鏡，即可看見四顆明亮的伽利略衛星環繞木星運行，隨時間變化呈現如微型太陽系般的景象。

天文館進一步說明，若使用較大口徑的天文望遠鏡，則有機會進一步觀察到木星表面的雲帶結構，以及位於南半球、已存在數百年的巨大紅斑。木星衝前後約一個月內，皆為適合觀測木星的時段。

天文館補充，對地球上的觀測者而言，木星幾乎每年都會達到一次「衝」的位置，但由於木星本身也繞著太陽公轉，公轉週期約為11.9年，使得地球每年必須在軌道上多前進一段距離，才能再次追上木星。因此，木星衝實際上約每400天發生一次，發生時間也會比前一年晚約一個月。古人正是透過觀察這種在天空中隨歲時逐年推移的運行節奏，將木星視為用來標記歲時的行星，並稱之為「歲星」。

延伸閱讀

影/睽違8年！阿里山今早下雪了 玉山又現霧淞美景

早餐盤580元！他嘆「薪水追不上物價」 網驚：加點蛋要140

AI技術快速發展 美媒：「7種職業」2031年恐消失