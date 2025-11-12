木星逆行巨蟹座長達4個月！ 4星座將面臨情感挑戰

2025年11月11日至2026年3月10日，木星將持續逆行於巨蟹座。塔羅牌老師艾菲爾指出，木星象徵擴張、幸運與信念，此次逆行於重視家庭與情感的巨蟹座，可能引發內心安全感的重新審視。期間，部分星座將面臨情感挑戰，重新定義「家」的意義。

艾菲爾指出，巨蟹座的朋友將受到最直接的影響，木星逆行於本命宮，迫使其重新審視情感付出與內在需求。過去可能因過度照顧家人或伴侶而忽略自身，此時需要學會拒絕不合理要求，並重新建立與家人的界線，讓家成為真正的避風港。

雙魚座則需學習情緒獨立，過去常因強大的同理心而耗盡能量。此次逆行要求雙魚座劃清情感界線，將同理心更多地放回自身，滿足自己的情感需求，避免因過度共情而失去主導權。

天蠍座的課題則圍繞情感界線與信任重生。過去可能因缺乏安全感而對伴侶或家人產生不必要的懷疑，此次逆行促使天蠍座學習在愛中放手，建立健康的界線，從而重生信任基礎。

摩羯座需面對事業與家庭的平衡挑戰。習慣以事業成就建立安全感的摩羯座，可能因家庭突發狀況而被迫放慢工作腳步。此次逆行提醒摩羯座重視家庭的重要性，將生活重心回歸溫暖的家庭氛圍。

艾菲爾強調，此次木星逆行為情感回收期，提醒我們重新審視過去的情感付出是否健康，並重新定義內心安全感的基石。這段時間對上述星座而言，既是挑戰也是重新建立人生基底的契機。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

