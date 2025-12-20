【木星齋主專欄】命理漫談 且說命宮、身宮與來因宮
木星齋主／中華國際巒理道協會理事
近日無意中看到一個由李昌鈺博士親自談起自己前世今生的影片，覺得甚為有趣，他說出生時他就很愛哭，父母也覺得很奇怪，看了醫生也說沒毛病，直到有一天有位來化緣的老和尚來他家敲門，他的父親急忙拿些財米油鹽來供養他，但老和尚說他是來拜見師父的，還請他的父母抱出剛出生的小孩（即當時的李博士）來相見，接著說參拜師父，父母也大吃一驚，老和尚還告訴他們，要將孩子的名字改叫「解塵」，那是他前世的法號!因此今天我們除了想與朋友們談談「命、身宮」外，也想聊聊什麼是「來因宮」。
「來因宮」代表你此生與前生的相接之處，也代表你前生未完成的事，與未還完的債，因此來因宮，就是你的因緣來處。八字年柱「年干」所在的宮位，就是你的來因宮。
而命宮、身宮可以說是論命的重點，「命宮」是先天，「身宮」是後天。「命宮」代表命主的個性與人格特質，「身宮」是象徵後天努力的方向，也是一生中最執著與最重視的地方，通常是在35歲以後才會慢慢顯現。
以下我們且談身宮落在幾個重要的宮位各有何義涵：
1、命、身同宮的人：命主自我意識強烈，較為固執，但做事有原則。凡是子時、午時出生的人，身宮就會落在命宮。他們通常是以自我為中心，因此優點是實事求是，能逐步完成目標；缺點是比較固執，不容易採取別人的意見。
2、身宮在財帛宮者：對錢財較為看重，這類人也較擅長理財與精打細算。他們也往往會在私人企業公司上班。
3、身宮在官祿宮者：事業心較重，喜歡掌權與創業，也是典型的工作狂，一生追求的重心就是事業與成就感。
4、身宮在夫妻宮者：較有家庭觀念，婚姻對他的影響很大，因此家庭、伴侶與婚姻就是他的生活重心。但夫妻宮有化祿者，也表示異性緣較佳，因此也要小心易有「桃花」的問題。
5、身宮在遷移宮者：喜出外，也較重視在外的表現，因此這類人自然而然會到外地去發展，或從事四處奔波的行業。但這類人會非常在意外界的評價，而活在別人的眼光裏，無法真正做自己。
6、身宮在福德宮者：較重視精神生活，因為福德宮也代表一個人的心靈與精神領域，他們非常有洞察力，因此適合從事於教育、諮詢方面的工作。
結論：命身同宮者，較以自我為主。身宮在哪個宮位，就表示那個領域就是你後天要努力的重點。身宮若是財官雙美，也表示你是可以白手興家的格局。論命必須要命、身宮同參，因此命宮差，身宮好者，就是屬於會越來越順的人。反之，命宮好，身宮差者，就可能是屬於較為懷才不遇的人了。
至於「來因宮」，就是佛教的十二因緣，所以不管你是不是相信有前世或來生，但我們這一世這一生一定要好好把握做一個好人才是。祝福大家
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：木星齋主提供
【木星齋主專欄】命理漫談 2026丙午年「流年命盤」與「流年玄空飛星」提要
