【木星齋主專欄】命理漫談 什麼是「流年伏吟」？該如何來化解？ 3

木星齋主／中華國際巒理道協會理事

所謂「流年伏吟」就是指某一年（流年）的天干地支與命盤中某一柱完全相同者謂之。例如：今年「丙午」年，倘若你的命盤四柱中有一柱是「丙午」者，就是犯了流年伏吟。《三命通會》云：伏吟主反覆、停滯、不進展，有驚恐變動之象。但並非一定凶，要視整體八字五行喜忌而定。

以下我們僅大略說明四柱伏吟流年的情況，請朋友們自行參考：

一、各柱與流年伏吟（一樣）：

1、年柱伏吟流年：意味祖輩有變動，不利健康。很多人在年柱伏吟流年時搬家遠行，父母出狀況，甚至家族產業也容易出事。因此這一年不宜遠行，處理祖墳、家祠等也都要特別謹慎小心。

2、月柱伏吟流年：代表事業工作或父母親、兄弟姊妹會有哀歎憂愁之事發生。因此這一年不要輕易跳槽，很多人在這一年換工作容易不順，因此凡事別強出頭，要先穩定現況，多修身養性，也要多關懷陪陪家人才好。

3、日柱伏吟流年：代表自己、配偶有呻吟、哀歎危難之事發生，是最難熬的一種。這一年婚姻易變、自己也容易生病、崩潰。因此這一年更要好好閉關修行，也要特別注意身體健康狀況才好。

4、時柱伏吟流年：代表子息有災，或本人晚年有災，也要注意事業、錢財上的耗損。這一年也許會發現小孩的問題特別多，也要更有耐心多關心孩子的身心靈狀態才好。

二、如何來化解伏吟之災？

1、伏吟之年最怕氣場波動，所以最忌急著往前衝。

2、伏吟之年少做決定性的冒險，也不宜大投資。

3、伏吟之年不宜遠行、不宜換屋、不宜動土、不宜開張、也不宜離婚等，凡事要以「守」為原則。

4、伏吟之年最怕的是家宅不安，所以要先「安宅」。因此可在年初就先清除家中堆積的雜物，特別是門口、床底等處。

5、伏吟之年可在每月初一、十五，或重要的節氣，點香來淨宅。可從門口「順時鐘」繞屋走一圈，一面走一面唸「心經」來淨宅，也可以撒些粗鹽唸六字明咒來淨宅。

結論：遇到伏吟之流年，先從「守」字做起，守護家人、守護身體、守住原則，不輕易去闖蕩，因為命盤再好，遇到伏吟之年，你就得低頭。所以伏吟之年更要懂得反省才好。《遁甲演義》云：凡事伏吟，多不順遂。因此伏吟之年多主情緒波動大，家庭事件多，心事重，壓力大，健康更須注意。因為八字四柱任何一柱伏吟流年，一定會有遺憾之事發生，筆者多年前也曾因日柱伏吟流年時住院一個月，豈能不慎哉!祝福大家都能平安吉祥。

照片來源：木星齋主提供

