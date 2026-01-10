【木星齋主專欄】命理漫談 今生你是不是老天最疼愛倚重的人？ 3

木星齋主／中華國際巒理道協會理事

近日追完韓劇「暴君的廚師」，沒想到這齣以歷史與創意交織的大戲，竟讓我耳目一新。「暴君的廚師」以極其唯美又超現實的前世今生來呈現，結局也令人非常感動。另外「今生也請多指教」，劇情也超級酷的，女主角依然記得自己十九次轉世的種種經歷，簡直是創造了「無限的可能」。因為這齣戲也讓我覺得佛陀在《涅槃經》中講述的「輪回因果」的說法是極有可能的，因此也引發了我想寫此篇比較有趣的話題「今生你是不是老天最疼愛倚重的人？」當然我們是從命理的角度來切入。

以下請朋友們自行參考：

一、「老天最疼愛倚重的人」也許並不是如同你我所想命中注定會如何大富大貴的幸運兒，他們是帶有「使命」而來的，而且具有很高的靈性，他們往往也是人們的精神領袖，因此通常會具有以下幾種特質：

1.人生歷經許多磨難但總能不屈不撓堅持到最後。

2.具有異於常人強烈的使命感與責任感。

3.他們的直覺相當敏銳，且具有預知的能力。

4.他們通常具有特殊的人格魅力和領導力。

5.也具有強烈的正義感和道德感。

6.更有強大的自我修復的能力。

二、就命盤來看，如果你的「命宮」若有以下這幾顆星，表示你這一生可能就是帶有天命來的，也就是所謂的「星際種子」，你是給人類帶來無窮希望與溫暖的，當然你就會是老天最疼愛倚重的人了。

1.紫微星坐命的人：天生就有一種不凡的氣場，他們多是穩重老成，注重自身品格，在人群裡總是他最有主見，最有魄力，天生就具有領袖的魅力。紫微星在命宮，若還有「天府」、「天相」或「左輔、右弼」者，人生多主官貴。但若紫微獨守，則易成孤君之命格。命宮有紫微星的人，若心性端正，必能成大器，當然就會是老天最疼愛倚重之人。

2.天府星坐命的人：個性溫和厚重，四平八穩，天生就有守成的本領。天府最擅長於財經規劃，若遇對宮是紫微星者，表福祿雙全。天府坐命者，因為能穩能守，因此也是老天最疼愛倚重之人。

3.天梁星坐命的人：天梁星主福德，也稱為陰德星。命宮天梁星的人，說話不急不徐，心地善良，少年都有老氣橫秋的模樣，天梁是解厄星，能逢凶化吉，與宗教甚有緣份，他們也是老天最疼愛倚重之人。但若有煞星，則會變得較為固執又多管閒事。

4.太陽星坐命的人：太陽象徵光明與正氣，太陽坐命宮的人，無論走到哪都會發光，他們喜歡交朋友，樂於助人，孝順顧家，度量大。因此他們當然也是老天最疼愛倚重之人，尤其是白天生的人更旺。

結論：紫微為帝星，天府為庫星，天梁為德星，太陽為光星，紫微若遇天相、左輔、右弼者更屬上格；天府若有太陰者，財庫更加厚實；天梁若得天相守護者，德行更能彰顯；太陽若遇天機者，更是明智雙全之人。但命宮中有以上貴星的人，一定要懂得守德、行善與利他，才能受到老天永遠的眷顧，否則若流於狂妄自大，天命終究還是會被收回。因為老天最疼愛倚重之人，本來就是要來守護地球與服務人群的呀！

