【木星齋主專欄】命理漫談 你的另一半究竟是來報恩的還是來討債的？ 3

木星齋主／中華國際巒理道協會理事

近日趁著連假將轟動一時劉亦菲主演的「玫瑰的故事」再看了一遍，劉亦菲的仙氣與演技自不在話下，更難得的是整部戲也可以引導很多年輕人去正視與釐清，自己所選擇的婚姻究竟什麼才是最重要的。其實在缺乏兩性教育的當今社會裡，很多人都是在還不懂得什麼是真愛的時候選擇走進婚姻，才會有很多後來的遺憾。今天我們且從命理的角度來談談你的另一半究竟是來報恩的，還是來討債的？

以下我們僅就以上議題來條列說明如下，請朋友們自行參考：

廣告 廣告

從八字的四柱裡我們可以直接看「日支」就是所謂的「夫妻宮」，從這裡就可以知道你的婚姻配偶是來報恩的還是來討債的。

一、屬於來討債的：

1、八字日支與月支「對沖」，例如有：子午沖、丑未沖、寅申沖、卯酉沖、辰戌沖、巳亥沖等大部份可斷為離婚的格局，所以配偶當然是來討債的。

2、八字日支的夫妻宮如果有被「刑」，例如：寅巳申三刑、丑戌未三刑、子卯刑等，雖未必會離婚，但也是屬於來討債的。

3、八字日支的夫妻宮若與他柱地支有「相害」的情形，例如：子未害、丑午害、寅巳害、卯辰害、申亥害等，都叫穿害，也是屬於來討債的。

4、八字日支的夫妻宮若是你的「忌神」，尤其配偶星的五行又是來剋你的日主天干，那肯定是來討債的。所謂「忌神」，就是不利於用神，剋洩用神的稱為忌神。

5、八字夫妻宮被「合」，例如：女命的「官星」被年柱的天干來合，或被大運來合，也多半是屬於名存實亡的討債伴侶了。

二、屬於來報恩的：

即八字的夫妻宮（日支），沒有被他柱沖、刑、剋害，而且配偶星又是你的「喜神」的。所謂「喜神」，就是有利於「用神」，生扶比和用神的稱為喜神，通常在命盤上也會列出來。

結論：八字的夫妻宮就是你感情的果報，有的人婚姻幸福美滿，那是因為他們前世彼此曾經幫過對方，配偶這一世是來報恩的，但還是要懂得珍惜，不然下一世就換你要去還他了。八字夫妻宮為「喜神」又無相沖刑剋的，通常這段婚姻的配偶會是來旺你的，家庭較為和諧。

至於夫妻宮是相沖又是「忌神」的，命中註定是來討債的，但也不一定非要離婚不可，如果有能力償還就償還，否則下一世還是會再糾纏遇見的。因此若能好好「修德」與「轉念」，彼此就會成為同修的道友，原來要討債的配偶也可能會變成你生命中最重要的老師。

其實把別人當成唯一的精神寄託也是很危險的，一旦對方偏離軌道，你的世界也會跟著翻車，因此要懂得守住自己的「精神領域」，就像有人熱愛讀書、喜歡宗教、登山等，都可以給他重新出發的力量。當你能在獨處時安之若素，在離別後依然活得精彩，才是真正懂得了「精神獨立」，無論您在哪一個層次，都衷心祝福大家。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：木星齋主提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【木星齋主專欄】命理漫談 2026丙午年「流年命盤」與「流年玄空飛星」提要

【木星齋主專欄】命理漫談 從紫微斗數來看「田宅宮」

【文章轉載請註明出處】