【木星齋主專欄】命理漫談 你的命盤究竟是貴人多還是小人多？
木星齋主／中華國際巒理道協會理事
我們學習命理最主要的目的就是要能「知命」，然後「運命」，知道問題在哪裡，懂得如何去趨吉避凶，這才是學習命理真正的意義所在。今天我們且從「八字」與「紫微斗數」的角度來認識自己的命盤，究竟是貴人比較多？還是小人比較多呢？
以下我們僅就以上議題條列如下，請讀者們自行參考：
一、貴人多的命盤：
1、八字四柱命帶天乙貴人（即後天的貴人）者，男命若多見，不管經商或就職，通常都能順行無阻。女命若多見，又逢合，則表示人緣特別好，但要避免流為交際花。
2、八字四柱「天乙貴人」有兩柱者，表示一生當中貴人較多，且能逢凶化吉。
3、月柱為「天乙貴人」者，往往在困難中，也能逢貴人來相助。
4、八字四柱中見「天月二德」者，也主凶災不犯。「天德貴人」乃祖先積德行善，遺留給子孫之德，因此能逢凶化吉。「月德貴人」乃勤勉之物。命帶天月德貴人的人，一生不會有大難。
5、紫微斗數的「遷移宮」代表你出外的情形，如果此宮位有「天魁、天鉞」者，表示你在外也容易遇見貴人來幫你。
6、紫微斗數的「遷移宮」有「左輔、右弼」者，表示你人緣好，朋友多，出外也會有很多人願意幫你說好話，自然他們也是你的貴人。
7、紫微斗數的「遷移宮」有「紫微星」或「天府星」者，更容易得到權貴人士的提拔，而讓你平步青雲。
二、小人多的命盤：
1、八字官殺混雜之人（即正官、七殺並透天干），或者是地支多見七殺者，往往因識人不清，好壞不分，而常犯小人。
2、八字寅刑巳，巳刑申，申刑寅，為恃勢之刑，因此八字四柱有此刑者，也常會有遭人陷害之事發生。
3、八字身強而傷官、正官同柱，或相鄰者，一生也較多小人，在是非中度過。
4、八字四柱下有「五鬼」者，也表示有小人。
5、紫微斗數的「遷移宮」如果有「陰煞」者，出外也會特別容易遇到小人來算計你。
6、紫微斗數的「遷移宮」有「地空、地劫、天空、天虛」者，也容易被人嫁禍，而有苦說不出。
7、紫微斗數的「遷移宮」有「擎羊、陀羅、火星、鈴星」這四顆煞星之一者，也容易遇見小人，即使有魁鉞星，貴人也會變成小人。
8、紫微斗數的「遷移宮」有化忌者，代表此人會因為防衛心過重，而常與人格格不入，小人是自己造成的結果。
遷移宮有陰煞者，你要懂得提防身邊的人，少洩漏自己的隱私。
遷移宮有化忌者，則要多微笑，敞開心胸，多與人為善。遷移宮即使有貴人星卻有煞星者，更不要隨便接受別人的好處，要多警惕留意些才好。至於「小人」他們往往是心胸狹窄，見不得人好，所以不要和他們硬碰硬，掉入他們的陷阱裡，他們最怕的就是你不理他，所以不要把自己的時間和精力浪費在他們身上，你若心裡充滿正氣，就不怕小人，更不必和他們爭高下，你的心量比他大，自然走得比他們更遠，他擋不了你的未來的。易經上云：
「君子以厚德載物」，「德」就是最有力量的東西，所以我們要學會站在更高的角度去看問題。另外我們也可在辦公桌旁放「黑曜石」來防小人，祝福大家！
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：木星齋主提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【木星齋主專欄】命理漫談 如何看單親？小三？貴人？與富貴雙全的命盤？
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
接住流星的人 演員現身高雄線上讀書會
大愛劇《接住流星的人》，兩位表演藝術家「陳季霞」與「吳政勳」，前往高雄線上讀書會主場，演出慈濟志工的陳季霞，透露這齣戲，改變了她的人生觀，兩人更分享許多戲裡戲外的專業堅持與感動。 「我覺得每個孩...大愛電視 ・ 8 小時前
英國首相：不接受任何人施壓影響中國使館建案裁決
（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）中國規劃在倫敦興建歐洲規模最大使館，英國政府數次延後批准，引發中方批評。英國首相施凱爾表示，政府將依循「適當方式」作出對中國使館建案申請的裁決，不受外部任何人的任何意見或壓力影響。中央社 ・ 19 小時前
芒果樹下做環保 勤耕福田利益人群
高雄右昌環保站，一位八十多歲的慈濟志工顏美德(師兄)，做環保三十多年，他寡言，默默地付出，不管颳風下雨，都到環保站報到，而他行有餘力，還在環保站周圍種芒果樹，收成後，把販賣所得全數捐出去做慈善，除...大愛電視 ・ 8 小時前
最暖師兄任賢齊領軍 鼓鼓魏嘉瑩田中馬拉松選手之夜接力唱
最近任賢齊對五月天阿信表達關切，在社群留言提醒阿信要照顧別人之前，也要自己先保重，被許多五月天粉絲封為最暖師兄，11月8、9日「2025台灣米倉田中馬拉松」將登場，其中8日晚上的「選手之夜」將在彰化縣景崧文化教育園區舉行「520心田中音樂節」，任賢齊也將領軍多組歌手接力獻唱。自由時報 ・ 7 小時前
全年財測下修＋啟動轉型，費哲股價週三暴跌44%創低，成標普最大拖油瓶
【財訊快報／陳孟朔】為銀行、信用合作社、租賃和金融公司、投資管理公司、帳單機構、零售商和商家提供服務的金融服務業者費哲(Fiserv，美股代碼FI)股價週三狂瀉55.57美元或44.04%，收在70.60美元，創下公司2009年上市以來最低，且成了標普成份股最大輸家，經此一跌，今年來跌幅擴大到65.63%。值得一提的是，該股自2009年2月26日以8.47美元掛牌以來，股價一路高飛，從未破發，2025年3月3日觸及的238.48美元為上市新高。市場人士表示，費哲財測下修幅度超預期，且管理層同步拋出組織與策略調整訊息，觸發資金快速撤退與估值二次重評。第三季期間，費哲GAAP營收52.6億美元、年增1%；調整後每股盈餘(EPS)為2.04美元，雙雙不及預期。分析師指出，調整後營收較市場估計少約4.3億美元、EPS少約0.61美元，反映核心支付與商戶解決方案動能偏弱，量能與費率同時承壓。公司將全年調整後EPS預估自10.15到10.30美元大砍至8.50到8.60美元，並把全年有機營收成長目標下修至3.5%-4%。市場人士認為，在高利率環境與商戶成本控管趨嚴下，交易成長放緩與附加服務漲價空間財訊快報 ・ 6 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 3 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 20 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 21 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 9 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 6 小時前