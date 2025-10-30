【木星齋主專欄】命理漫談 你的命盤究竟是貴人多還是小人多？ 173

木星齋主／中華國際巒理道協會理事

我們學習命理最主要的目的就是要能「知命」，然後「運命」，知道問題在哪裡，懂得如何去趨吉避凶，這才是學習命理真正的意義所在。今天我們且從「八字」與「紫微斗數」的角度來認識自己的命盤，究竟是貴人比較多？還是小人比較多呢？

以下我們僅就以上議題條列如下，請讀者們自行參考：

一、貴人多的命盤：

1、八字四柱命帶天乙貴人（即後天的貴人）者，男命若多見，不管經商或就職，通常都能順行無阻。女命若多見，又逢合，則表示人緣特別好，但要避免流為交際花。

2、八字四柱「天乙貴人」有兩柱者，表示一生當中貴人較多，且能逢凶化吉。

3、月柱為「天乙貴人」者，往往在困難中，也能逢貴人來相助。

4、八字四柱中見「天月二德」者，也主凶災不犯。「天德貴人」乃祖先積德行善，遺留給子孫之德，因此能逢凶化吉。「月德貴人」乃勤勉之物。命帶天月德貴人的人，一生不會有大難。

5、紫微斗數的「遷移宮」代表你出外的情形，如果此宮位有「天魁、天鉞」者，表示你在外也容易遇見貴人來幫你。

6、紫微斗數的「遷移宮」有「左輔、右弼」者，表示你人緣好，朋友多，出外也會有很多人願意幫你說好話，自然他們也是你的貴人。

7、紫微斗數的「遷移宮」有「紫微星」或「天府星」者，更容易得到權貴人士的提拔，而讓你平步青雲。

二、小人多的命盤：

1、八字官殺混雜之人（即正官、七殺並透天干），或者是地支多見七殺者，往往因識人不清，好壞不分，而常犯小人。

2、八字寅刑巳，巳刑申，申刑寅，為恃勢之刑，因此八字四柱有此刑者，也常會有遭人陷害之事發生。

3、八字身強而傷官、正官同柱，或相鄰者，一生也較多小人，在是非中度過。

4、八字四柱下有「五鬼」者，也表示有小人。

5、紫微斗數的「遷移宮」如果有「陰煞」者，出外也會特別容易遇到小人來算計你。

6、紫微斗數的「遷移宮」有「地空、地劫、天空、天虛」者，也容易被人嫁禍，而有苦說不出。

7、紫微斗數的「遷移宮」有「擎羊、陀羅、火星、鈴星」這四顆煞星之一者，也容易遇見小人，即使有魁鉞星，貴人也會變成小人。

8、紫微斗數的「遷移宮」有化忌者，代表此人會因為防衛心過重，而常與人格格不入，小人是自己造成的結果。

遷移宮有陰煞者，你要懂得提防身邊的人，少洩漏自己的隱私。

遷移宮有化忌者，則要多微笑，敞開心胸，多與人為善。遷移宮即使有貴人星卻有煞星者，更不要隨便接受別人的好處，要多警惕留意些才好。至於「小人」他們往往是心胸狹窄，見不得人好，所以不要和他們硬碰硬，掉入他們的陷阱裡，他們最怕的就是你不理他，所以不要把自己的時間和精力浪費在他們身上，你若心裡充滿正氣，就不怕小人，更不必和他們爭高下，你的心量比他大，自然走得比他們更遠，他擋不了你的未來的。易經上云：

「君子以厚德載物」，「德」就是最有力量的東西，所以我們要學會站在更高的角度去看問題。另外我們也可在辦公桌旁放「黑曜石」來防小人，祝福大家！

