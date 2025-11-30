【木星齋主專欄】命理漫談 再說命盤「化忌」那些事 7

木星齋主／中華國際巒理道協會理事

紫微斗數中「化忌」的宮位，就表示那就是你一生所要修行的課題，「化忌」代表的是停滯、破耗與孤單，沒有十全十美的命盤，因此我們要懂得去「理解」與「面對」今生我們最重要的課題是什麼，其實也不用太惶恐，只要多加注意與小心，還是可以避免化忌所造成的衝擊。

以下我們僅略談一下化忌在各宮位的情形：

1、命宮化忌的人：表示早年比較辛苦，個性也很剛強，容易有心結，人際關係會比較差，是標準的孤寡命。因為問題出在你自己的個性與心態，因此你只要學會放下身段，會圓融，更要懂得去修身養性，修正自己，自然可以化解。

2、父母宮化忌的人：表示和父母的緣份比較薄外，也較難得到長官的賞識與提拔。因此你要特別關懷父母和長輩，與他們溝通更要懂得和顏悅色。對長輩與長官的關係也要特別注意，嘴巴儘量甜一點，才可能得人疼與青睞。

3、福德宮化忌的人：表示精神壓力比較大，福氣較薄，有福也難享。因此更要懂得修身養性，多行善積德來增加自己的福報。

4、田宅宮化忌的人：代表原生家庭會比較多令人心煩之事，因此建議可離開原生家庭，到外地去發展，減少田宅宮的煞忌。

5、官祿宮化忌的人：代表事業運途較有壓力與阻礙，或有人際上的困擾。因此建議可從事技術類的工作，更要腳踏實地的做事才好。

6、僕役宮化忌的人：主朋友之間易出小人，或忘恩負義之人，也容易因為朋友而受拖累。因此更要懂得擇友，才能明哲保身。

7、兄弟宮化忌的人：代表兄弟不和或兄弟夭折。兄弟宮也代表現金流，因此除了要長養胸襟懂得包容外，也要做好理財的規劃。

8、夫妻宮化忌的人：代表婚姻容易有感情債，婚姻之路較為坎坷。因此最好要能「晚婚」些，待心性成熟時，自然較懂得尊重與包容。

9、子女宮化忌的人：代表子女較難管教，與子女的緣份較薄。子女宮化忌也表示合夥會比較費心。因此你與子女的溝通要更有耐心，也儘量不要與人合夥做生意。

10、財帛宮化忌的人：代表會為賺錢而感到頭疼，所以投資理財更要注意才好。尤其是在化忌的大運那十年及流年，不要去做生意也不要亂投資即可避免。

11、疾厄宮化忌的人：代表身體的那個部位是你先天上比較弱的，所以平常要多注意健康上的問題，尤其在化忌大運的那十年和流年，更要特別注意，最好每年都能做健康檢查才好。

12、遷移宮化忌的人：代表命主跟外界較格格不入，也代表出外多意外事故。因此平常就要懂得與人結緣，行有餘力更要熱心去助人，廣結善緣。也要多注意交通安全，自然可以化解。

結論：化忌不僅會影響它所在的宮位，也會衝對面的宮位，而且被衝的宮位往往是更為嚴重，這點也要注意。命理不可能百分之百準，因為其中有「定」與「變」的部份，因此如何改命解化忌，最好的方法就是「改心」，心若能改，惡業自然能隨之轉為善業，祝福大家。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：木星齋主提供

