【木星齋主專欄】命理漫談 再說夫妻宮
木星齋主／中華國際巒理道協會理事
近日終於把2026的年度大戲「逐玉」給追完，除了劇本可觀，演員的演技與陣容也非常堅強，尤其男主角武安侯的古裝扮像更是帥到爆，女主角長玉的演技更是十分精彩。這部戲除了拍得很唯美外，也拍出了很多人心中對婚姻的憧憬。
弘一法師也曾指出，你能嫁什麼人，是你自己修來的，因為福報相等，方為夫妻。楊絳先生也曾描繪，她與錢鍾書先生在精神上是屬於門當戶對的，因為他們都熱愛讀書，都淡泊名利，都有著高貴的靈魂，其實這就是所謂的福報相等。
今天我們且就夫妻宮來談談你的配偶可能會是屬於什麼樣的人，你又該有什麼心理準備。
以下我們僅就夫妻宮的主星來看：
1、夫妻宮是太陽星：你的配偶一定是屬於熱情開朗的人。如果太陽星廟旺，表示你的配偶非常有能力，他也會是你的貴人。如果是太陽星落陷，他可能就是光說不練，凡事都會讓你來扛。
2、夫妻宮是太陰星：你的配偶一定是個性溫柔體貼，太陰星廟旺，男命娶到的就是賢妻良母，女命的老公就是斯文體貼的伴侶。若太陰星落陷，配偶就容易多愁善感，會變得神經質又沒安全感。再與擎羊同宮，就會變成男剋妻，女剋夫了。
3、夫妻宮是天府星：天府星是財庫之星，男命表其妻能幹，理財能力強。女命表其夫年長且貴，但宜晚婚。
4、夫妻宮是廉貞星：廉貞是顆桃花星，也是囚星，配偶一定是個性強烈，敢愛敢恨的人。因為他佔有慾強，所以你們是屬於歡喜冤家的配偶。男命宜配年少之妻，女命宜配年長之夫。
5、夫妻宮是武曲星：武曲是正財星，因此你的配偶多半會是理財高手，但不善於表達感情，而且武曲太過剛硬，雙方易有刑剋。但若武曲星廟旺且遲婚些，則可免。與武曲星之配偶相處，要懂得包容他的固執，學會欣賞他的務實。
6、夫妻宮是紫微星：紫微是帝星，自尊心強，天生就有領導力。若有吉星來會，表非富即貴，若遇煞星，就會變成暴君，相處就很辛苦。因此不宜早婚，晚婚則婚姻變化較小。
7、夫妻宮是天機星：天機是智多星，你的配偶一定是非常聰明，但夫妻間較易爭吵，所以結婚對象最好相差三歲以上。
8、夫妻宮是天同星：天同是福星，也是顆孩子星，配偶溫和也會有點孩子氣，但往往是你付出比較多。天同星廟旺，又有吉星，那他是真有福氣。天同星落陷，配偶會變得很懶，也會拖累你。
9、夫妻宮是貪狼星：貪狼入夫妻宮，乃桃花之象，配偶事業不錯，但要晚婚或有修行，才可避免夫妻生離。
10、夫妻宮是巨門星：巨門入夫妻宮，表夫妻之間常有口舌之爭。巨門化忌，表爭吵會無休止。除非修行，否則主生離。
11、夫妻宮是天相星：天相入夫妻宮，男女皆吉。配偶貌美有責任心。
12、夫妻宮是天梁星：表配偶很有智慧，配偶的年紀通常會比你大一點，或者心理年齡比你成熟。天梁星也有解厄的功能，因此婚姻都能逢凶化吉。
13、夫妻宮是七殺星：七殺是戰將，配偶脾氣肯定不好，若早婚婚姻較為不順，晚婚則可免。
14、夫妻宮是破軍星：破軍是耗星，多主夫妻之間有刑剋。因此男女擇偶，最好要選比自己年長幾歲的才好。
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