【木星齋主專欄】命理漫談 命盤藏天機 3

木星齋主／中華國際巒理道協會理事

弘一法師曾開示：「世人總追求圓滿，卻不知無常才是生命的真相。」每一個人的命盤，其實就是今生我們拿到的劇本，其實真的沒有所謂圓滿的命盤，因為每個人來到這世上，總有不同的功課要去面對與學習。命盤就像張天氣預報圖，說明什麼時候可能會有什麼狀況，可以事先提醒我們，但其結果如何還是掌握在自己的選擇。

因此前輩大師曾云：「命盤只要算六、七成準，就算很準了。」因為還有其他因素也會影響一個人的命運，比如陰、陽宅，個人的努力與行善積德等。今天我們且談以下幾個一般人可能會想了解的議題，比方說：「什麼樣的命盤會是無子之命」、「什麼樣的命盤較會有婆媳不和的問題」、「父母親誰可能會先走」、「什麼樣的命盤較容易有橫禍與意外之災」、「什麼樣的命盤較適合從事武職」等。

以下請讀者朋友們自行參考：

一、無子之命者的命盤：

1、子女宮是「太陰化忌」者：子女宮一旦化忌，就是無子之命。

2、子女宮是「空宮」，對面又有「化忌」來衝：也是無子之命。

3、子女宮有煞星進來，如「火星」者：為無子，孤辰寡宿之命。

4、女命「太陽化忌」者：也往往會是無夫無子之命。

二、婆媳不和的命盤：

1、男命的命盤，有太陰化忌者：較會有婆媳不和的問題。

2、男命的命盤，太陰在午宮者：也表示會有婆媳不和的現象。

三、父母親誰可能會先走：

1、命盤太陽化忌又落陷者：代表父親會先走。

2、命盤太陰化忌又落陷者：代表母親會先走。

四、較容易有橫禍與意外之災的命盤：

1、命宮是廉貞、破軍星者：要特別注意血光意外之災。

2、命宮是廉貞、貪狼星者：也要多防範血光意外之災。

3、七殺與廉貞同宮，或在三方四正對拱者：也較容易發生意外事故。

五、較適合從事武職者的命盤：

1、官祿宮有「武曲星」者：為大將軍的命格。

2、七殺星在「午宮」者：七殺也稱為將星，如果化權，就是將軍。

3、破軍星在「午宮」或「子宮」者：稱為英星入廟，會發武官。但女人則為孤單之命。

4、太陽星在「午宮」又不見煞忌者：為日麗中天格，有專權之貴，可當軍事首長。

5、命宮是「七殺星」者：個性剛毅，好勝心強，也適合武職的行業。

6、「擎羊」與「鈴星」相會者：多以武職顯貴。

結論：如何來化解命盤上無子之命，陽宅上儘量不要選擇屋宅東邊是客廳的房子，因為東邊是長子的卦位。當然也可以透過醫學上的幫忙來進行調理與改善。至於婆媳不和的現象，其實關鍵在於兒子會不會溝通與做人，兒子若在母親面前多說媳婦對母親的讚揚與感恩，在媳婦面前多說婆婆對她的讚美，自然可以化解。

至於父母親誰可能會先走，也可以由相上來判斷，左眉較高者，代表父親會先走，右眉較高者，代表母親會先走，因此盡孝貴在及時。官祿宮有「擎羊」居廟者，也最適合從事武職或軍警的行業。至於命盤上有橫禍意外血光之災者，更要小心提防，大運或流年到時也可以先去「捐血」來化解血光之災。平常更要多行善積德累積福報，庶免禍殃。所謂「一善解千災」，祝福大家平安吉祥。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：木星齋主提供

