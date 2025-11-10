【木星齋主專欄】命理漫談 認識命盤中「比較好」與「比較差」的格局 3

木星齋主／中華國際巒理道協會理事

今天我們且介紹幾個紫微斗數中較常見「比較好」與「比較差」的格局，請讀者朋友們不妨可以跟著檢視一下您自己的紫微命盤，大概就可以瞭解您的先天命格究竟是如何。

以下請您自行檢閱參考：

一、常見紫微斗數中比較好的格局：

1、日、月夾命格：即日、月在「命宮」之左右，表示此人一生財祿很好，一世榮華，貴人也多。

2、日、月夾財格：即太陽、太陰分別夾於「財帛宮」者謂之。若三方四正再得武曲、祿存、化祿來拱照，一定是相當富裕之人。

3、日、月照壁格：即太陽、太陰於三方四正拱照於「田宅宮」者謂之，亦主富。

4、日、月並明格：即太陽、太陰在廟旺之地且拱照命宮者，代表一世榮華。

5、紫府朝垣格：即命宮三方四正有紫微或天府星，且有左輔、右弼來會照者謂之，表富貴雙全。

6、紫府夾權格：即此人命宮被紫微、天府所夾又化權者，表能掌大權。

7、魁、鉞夾命格：即天魁、天鉞夾命宮，表一生多貴人扶持。

8、坐貴向貴格：即天魁、天鉞兩顆貴人星，坐拱命宮者，也是主多貴人的格局。

9、七殺朝斗格：即七殺在寅申宮，對宮為紫微、天府，又逢化祿或祿存者謂之，一定是將星，且能威鎮邊疆。

10、財居財位格：即武曲星居「財帛宮」，又與祿存星相會，且不逢煞忌者，命主一定是富裕之人。

二、常見紫微斗數中比較差的格局：

1、羊、陀夾命宮：即擎羊、陀羅夾命宮左右，表示此人一輩子小人很多，易受人掣肘。

2、羊、陀夾僕役宮：即擎羊、陀羅夾僕役宮左右，此類人要提防受到朋友同事的拖累。

3、日、月反背：例如太陰在辰宮，太陽在戌宮，日月反背者往往是六親無靠，而且晚上會比白天還忙。

4、火、鈴夾命宮：主人生多是非，也比較辛勞。

5、火、鈴夾僕役宮：要提防受朋友的拖累。

6、地空、地劫夾命宮：主人生之路較為坎坷。

7、財居空亡：即地空、地劫落於財帛宮、田宅宮、福德宮者，會比較經常缺錢，靠周轉來度日。

8、刑囚夾印格：即擎羊（刑）、廉貞（囚）、及天相（印），在命宮的三方四正相會者，謂之。主一生多有官訟是非與爭執之災。

9、刑煞同於官祿宮：即擎羊或天刑，與廉貞在官祿宮相會者，多有官訟是非或牢獄之災。

10、七殺、廉貞同位或對拱：出門在外較易發生意外事故。

結論：紫微星有解厄制煞的功能，即一旦凶星出現時，遇到紫微星是可以逢凶化吉的。至於六煞星（如：羊、陀、火、鈴、天空、地劫）若在陷地是凶中更凶，煞星若在廟地，煞星反而會變成吉星。日月反背的流年，表示事業上會披星戴月，往往事與願違。日月反背也主六親無靠，需要自己白手起家。但命盤不代表全部的人生，我們也可以透過陽宅的佈局，以及個人的努力，與多行善積德來改變命運，祝福大家。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：木星齋主提供

